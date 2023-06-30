https://crimea.ria.ru/20230630/sevastopoltsa-budut-sudit-za-polovye-prestupleniya-protiv-docherey-1129736291.html

Севастопольца будут судить за половые преступления против дочерей

Севастопольца будут судить за половые преступления против дочерей - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Севастопольца будут судить за половые преступления против дочерей

В Севастополе будут судить местного жителя, обвиняемого в совершении половых преступлений против своих дочерей. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T09:47

2023-06-30T09:47

2023-06-30T09:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить местного жителя, обвиняемого в совершении половых преступлений против своих дочерей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 35-летний мужчина проживал в частном доме одного из поселков Нахимовского района вместе с гражданской женой,пятью родными детьми и одной приемной дочерью.Мужчина свою вину в совершении насильственных преступлений против несовершеннолетних не признал.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, житель Севастополя обвиняется в развратных и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших (ч. 2 ст. 135, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Как уточнили в ведомстве, судом будет принято решение с учетом ряда отягчающих вину обстоятельств, в том числе совершения преступлений в отношении несовершеннолетних родителем.Ранее обвиняемый был заключен под стражу, где и содержится до настоящего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор пареКрымчанину предъявили обвинение в изнасиловании больного ребенкаСемь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, севастополь, закон и право, новости крыма, прокуратура города севастополя, общество