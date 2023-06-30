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Севастопольца будут судить за половые преступления против дочерей
Севастопольца будут судить за половые преступления против дочерей - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Севастопольца будут судить за половые преступления против дочерей
В Севастополе будут судить местного жителя, обвиняемого в совершении половых преступлений против своих дочерей. Об этом сообщили в Главном следственном... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T09:47
2023-06-30T09:47
2023-06-30T09:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить местного жителя, обвиняемого в совершении половых преступлений против своих дочерей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 35-летний мужчина проживал в частном доме одного из поселков Нахимовского района вместе с гражданской женой,пятью родными детьми и одной приемной дочерью.Мужчина свою вину в совершении насильственных преступлений против несовершеннолетних не признал.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, житель Севастополя обвиняется в развратных и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших (ч. 2 ст. 135, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Как уточнили в ведомстве, судом будет принято решение с учетом ряда отягчающих вину обстоятельств, в том числе совершения преступлений в отношении несовершеннолетних родителем.Ранее обвиняемый был заключен под стражу, где и содержится до настоящего времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор пареКрымчанину предъявили обвинение в изнасиловании больного ребенкаСемь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе
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крымский следком, севастополь, закон и право, новости крыма, прокуратура города севастополя, общество
Севастопольца будут судить за половые преступления против дочерей
Севастопольца будут судить за действия сексуального характера в отношении своих дочерей
09:47 30.06.2023 (обновлено: 09:48 30.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить местного жителя, обвиняемого в совершении половых преступлений против своих дочерей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, 35-летний мужчина проживал в частном доме одного из поселков Нахимовского района вместе с гражданской женой,пятью родными детьми и одной приемной дочерью.
"С середины 2018 года по конец 2022 года мужчина поочередно находясь наедине с малолетней 13-летней падчерицей и родной дочерью, достигшей к тому моменту 7-летнего возраста, неоднократно совершал в отношении них преступления сексуального характера. Только спустя время, старшая девочка, узнав о совершении преступлений в отношении младшей сестры, сообщила о данных фактах ее тете, которая и передала полученную информацию в правоохранительные органы", - рассказали в СК.
Мужчина свою вину в совершении насильственных преступлений против несовершеннолетних не признал.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, житель Севастополя обвиняется в развратных и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших (ч. 2 ст. 135, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Как уточнили в ведомстве, судом будет принято решение с учетом ряда отягчающих вину обстоятельств, в том числе совершения преступлений в отношении несовершеннолетних родителем.
Ранее обвиняемый был заключен под стражу, где и содержится до настоящего времени.
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