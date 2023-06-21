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Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре
Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре
В Крыму за похищение несовершеннолетнего и насилие над ним осуждены к 12 и 8 годам заключения два жителя Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T13:51
2023-06-21T13:51
2023-06-21T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за похищение несовершеннолетнего и насилие над ним осуждены к 12 и 8 годам заключения два жителя Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК."В Верховном Суде Республики Крым закончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого двое жителей Симферополя (мужчина 1983 г.р и женщина 1983 г.р.) были признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе похищении несовершеннолетнего и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", - сказано в сообщении.Отмечается, что по совокупности преступлений мужчину приговорили к 12 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в детских учреждениях, на 10 лет.Женщина получила восемь лет заключения в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она также будет лишена права занимать должности в школьных или дошкольных учреждениях сроком на семь лет."Решением суда в счет компенсации морального вреда с подсудимых взыскано около миллиона рублей", - дополнили в пресс-службе.В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в ЯлтеВ Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольцаКрымчанину предъявили обвинение в изнасиловании больного ребенка
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Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре
В Крыму осудили пару симферопольцев за похищение и насилие над ребенком
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за похищение несовершеннолетнего и насилие над ним осуждены к 12 и 8 годам заключения два жителя Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.
"В Верховном Суде Республики Крым закончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого двое жителей Симферополя (мужчина 1983 г.р и женщина 1983 г.р.) были признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе похищении несовершеннолетнего и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по совокупности преступлений мужчину приговорили к 12 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в детских учреждениях, на 10 лет.
Женщина получила восемь лет заключения в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она также будет лишена права занимать должности в школьных или дошкольных учреждениях сроком на семь лет.
"Решением суда в счет компенсации морального вреда с подсудимых взыскано около миллиона рублей", - дополнили в пресс-службе.
В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.
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