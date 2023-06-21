https://crimea.ria.ru/20230621/pokhitili-i-nasilovali-rebenka-v-krymu-vynesli-prigovor-pare-1129530589.html

Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре

Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре

В Крыму за похищение несовершеннолетнего и насилие над ним осуждены к 12 и 8 годам заключения два жителя Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T13:51

2023-06-21T13:51

2023-06-21T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за похищение несовершеннолетнего и насилие над ним осуждены к 12 и 8 годам заключения два жителя Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК."В Верховном Суде Республики Крым закончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого двое жителей Симферополя (мужчина 1983 г.р и женщина 1983 г.р.) были признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе похищении несовершеннолетнего и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", - сказано в сообщении.Отмечается, что по совокупности преступлений мужчину приговорили к 12 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в детских учреждениях, на 10 лет.Женщина получила восемь лет заключения в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она также будет лишена права занимать должности в школьных или дошкольных учреждениях сроком на семь лет."Решением суда в счет компенсации морального вреда с подсудимых взыскано около миллиона рублей", - дополнили в пресс-службе.В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в ЯлтеВ Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольцаКрымчанину предъявили обвинение в изнасиловании больного ребенка

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крым, происшествия, общество, закон и право, верховный суд крыма, новости крыма, дети