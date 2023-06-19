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Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте

Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте

Два жителя Ялты пойдут под суд за убийство пожилого мужчины, который вступился за своих сыновей во время конфликта. Обвинительное заключение по данному... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T19:02

2023-06-19T19:02

2023-06-19T19:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Два жителя Ялты пойдут под суд за убийство пожилого мужчины, который вступился за своих сыновей во время конфликта. Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма."Они (злоумышленники – ред.) обвиняются в убийстве, незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица, умышленном уничтожении чужого имущества", - говорится в сообщении прокуратуры.Как уточнили в Крымском Следкоме, инцидент произошел ночью 26 октября 2022 года. Погибший вступился за своих сыновей во время уличной драки, что не понравилось нападавшим. "После драки братья были госпитализированы, а двое злоумышленников воспользовались тем, что пожилой мужчина остался один в доме. Они разбили все окна в его жилище. Один из нападавших проник в квартиру, где нанес пенсионеру смертельный удар камнем по голове", - уточнили в пресс-службе СК.В настоящее время неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 28-летний и 41-летний мужчины находятся под стражей.Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости КрымЖитель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговорВерховный суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерок в Крыму

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крым, ялта, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком, закон и право, новости крыма, ялтинский городской суд