Рейтинг@Mail.ru
Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230619/zastupilsya-za-synovey-retsidivistov-osudyat-za-ubiystvo-pensionera-v-yalte-1129493351.html
Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте
Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте
Два жителя Ялты пойдут под суд за убийство пожилого мужчины, который вступился за своих сыновей во время конфликта. Обвинительное заключение по данному... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T19:02
2023-06-19T19:02
крым
ялта
происшествия
прокуратура республики крым
крымский следком
закон и право
новости крыма
ялтинский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296867_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_b6fe104e28509555b3dbb392268e0516.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Два жителя Ялты пойдут под суд за убийство пожилого мужчины, который вступился за своих сыновей во время конфликта. Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма."Они (злоумышленники – ред.) обвиняются в убийстве, незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица, умышленном уничтожении чужого имущества", - говорится в сообщении прокуратуры.Как уточнили в Крымском Следкоме, инцидент произошел ночью 26 октября 2022 года. Погибший вступился за своих сыновей во время уличной драки, что не понравилось нападавшим. "После драки братья были госпитализированы, а двое злоумышленников воспользовались тем, что пожилой мужчина остался один в доме. Они разбили все окна в его жилище. Один из нападавших проник в квартиру, где нанес пенсионеру смертельный удар камнем по голове", - уточнили в пресс-службе СК.В настоящее время неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 28-летний и 41-летний мужчины находятся под стражей.Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости КрымЖитель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговорВерховный суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерок в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230613/prirevnoval-posle-razvoda-evpatoriytsa-osudyat-za-ubiystvo-byvshey-zheny-1129348819.html
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296867_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_721d3117836b6625b3a6707fce8520c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком, закон и право, новости крыма, ялтинский городской суд
Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте

Два жителя Ялты обвиняются в убийстве 69-летнего пенсионера - дело ушло в суд

19:02 19.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичРука с кирпичом
Рука с кирпичом - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Два жителя Ялты пойдут под суд за убийство пожилого мужчины, который вступился за своих сыновей во время конфликта. Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Они (злоумышленники – ред.) обвиняются в убийстве, незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица, умышленном уничтожении чужого имущества", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как уточнили в Крымском Следкоме, инцидент произошел ночью 26 октября 2022 года. Погибший вступился за своих сыновей во время уличной драки, что не понравилось нападавшим.
"После драки братья были госпитализированы, а двое злоумышленников воспользовались тем, что пожилой мужчина остался один в доме. Они разбили все окна в его жилище. Один из нападавших проник в квартиру, где нанес пенсионеру смертельный удар камнем по голове", - уточнили в пресс-службе СК.
В настоящее время неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 28-летний и 41-летний мужчины находятся под стражей.
Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.
Нож - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 12:47
Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены
Читайте также на РИА Новости Крым
Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"
Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор
Верховный суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерок в Крыму
КрымЯлтаПроисшествияПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомЗакон и правоНовости КрымаЯлтинский городской суд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной
20:34"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
20:17Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристами
19:59Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
19:26Крым тратит меньше, чем зарабатывает: Кивико об исполнении бюджета
19:02Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте
18:49Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя
18:30Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся
17:56Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг
17:38В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объезда
17:13НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине
16:55Подрыв здания МРЭО в Мелитополе и подготовка к терактам – дело ушло в суд
16:13Кто спасет Украину от холеры
15:46Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
15:28Российская ПВО сбила украинский Ми-8, пять снарядов HIMARS и 14 дронов
15:14Российские военные отбили семь атак ВСУ
15:12Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году
14:45Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам"
14:19Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине
14:00В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверку
Лента новостейМолния