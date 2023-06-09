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Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор
Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор
От 12 до 17 лет тюрьмы получили трое убийц в Севастополе за грабеж и расправу над знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T14:15
2023-06-09T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. От 12 до 17 лет тюрьмы получили трое убийц в Севастополе за грабеж и расправу над знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.О задержании троих мужчин 1986, 1993, 2002 года рождения сообщалось начале июня 2022 года. Как выяснили следователи, организатором жестокой расправы был один из них, пожелавший похитить крупную сумму денег у своего знакомого."Сначала подельники спрятали тело в трансформаторной будке, а затем вывезли на территорию заброшенного строения в Нахимовском районе, где погибшего обнаружили прохожие", – рассказали в СК.Личности убийц были установлены по итогам ДНК-экспертизы, которые стали неопровержимыми доказательствами причастности организованной группы к жестокому убийству.В прокуратуре Севастополя уточнили, что все трое преступников работали в Севастополе грузчиками. Организатор убийства – 28-летний гражданин соседнего государства. По решению суда он получил 17 лет лишения свободы."Его подельники приговорены к лишению свободы на 15 и 12 лет с ограничением свободы в течение года после освобождения. Все виновные будут отбывать лишение свободы в исправительной колонии строгого режима", – уточнили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор суда Верховный суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерок в Крыму В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"*
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РИА Новости Крым
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96
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приговор, крым, новости крыма, крымский следком, севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя, общество
Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор

В Севастополе за убийство знакомого ради наживы осуждены грузчик и два его подельника

14:15 09.06.2023 (обновлено: 14:57 09.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. От 12 до 17 лет тюрьмы получили трое убийц в Севастополе за грабеж и расправу над знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.
О задержании троих мужчин 1986, 1993, 2002 года рождения сообщалось начале июня 2022 года. Как выяснили следователи, организатором жестокой расправы был один из них, пожелавший похитить крупную сумму денег у своего знакомого.
В конце марта прошлого года жертву пригласили на совместное застолье, там связали и потребовали деньги. Мужчина рассказал, что у него есть 180 тысяч рублей, которые хранятся в его квартире на улице Московской. Главарь преступной группы отправился туда, нашел, похитил сбережения и разделил добычу с подельниками. Все это время ограбленный оставался пленником, пока не поступила команда задушить его, а тело спрятать.
"Сначала подельники спрятали тело в трансформаторной будке, а затем вывезли на территорию заброшенного строения в Нахимовском районе, где погибшего обнаружили прохожие", – рассказали в СК.
Личности убийц были установлены по итогам ДНК-экспертизы, которые стали неопровержимыми доказательствами причастности организованной группы к жестокому убийству.
В прокуратуре Севастополя уточнили, что все трое преступников работали в Севастополе грузчиками. Организатор убийства – 28-летний гражданин соседнего государства. По решению суда он получил 17 лет лишения свободы.
"Его подельники приговорены к лишению свободы на 15 и 12 лет с ограничением свободы в течение года после освобождения. Все виновные будут отбывать лишение свободы в исправительной колонии строгого режима", – уточнили в прокуратуре.
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