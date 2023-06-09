https://crimea.ria.ru/20230609/zhestokoe-ubiystvo-v-sevastopole-troim-podelnikam-vynesli-prigovor-1129285312.html

Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор

Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Жестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор

От 12 до 17 лет тюрьмы получили трое убийц в Севастополе за грабеж и расправу над знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T14:15

2023-06-09T14:15

2023-06-09T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. От 12 до 17 лет тюрьмы получили трое убийц в Севастополе за грабеж и расправу над знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.О задержании троих мужчин 1986, 1993, 2002 года рождения сообщалось начале июня 2022 года. Как выяснили следователи, организатором жестокой расправы был один из них, пожелавший похитить крупную сумму денег у своего знакомого."Сначала подельники спрятали тело в трансформаторной будке, а затем вывезли на территорию заброшенного строения в Нахимовском районе, где погибшего обнаружили прохожие", – рассказали в СК.Личности убийц были установлены по итогам ДНК-экспертизы, которые стали неопровержимыми доказательствами причастности организованной группы к жестокому убийству.В прокуратуре Севастополя уточнили, что все трое преступников работали в Севастополе грузчиками. Организатор убийства – 28-летний гражданин соседнего государства. По решению суда он получил 17 лет лишения свободы."Его подельники приговорены к лишению свободы на 15 и 12 лет с ограничением свободы в течение года после освобождения. Все виновные будут отбывать лишение свободы в исправительной колонии строгого режима", – уточнили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор суда Верховный суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерок в Крыму В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"*

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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