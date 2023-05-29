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Верховный суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерок в Крыму - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Верховный суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерок в Крыму
Верховный суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерок в Крыму - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Верховный суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерок в Крыму
Верховный суд Крыма рассмотрит дело об убийстве в Евпатории двух женщин ради наживы – утверждено обвинение против жителя Судака, который оказался родственником... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T15:10
2023-05-29T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма рассмотрит дело об убийстве в Евпатории двух женщин ради наживы – утверждено обвинение против жителя Судака, который оказался родственником убитых. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Как установило следствие, житель Судака в ноябре 2022 года приехал в Евпаторию к родственницам, своей бабушке и ее сестре, с целью похитить имущество."Когда одна из потерпевших осталась наедине с обвиняемым, он задушил ее, после чего, проследовав в соседнюю комнату, задушил вторую родственницу", – рассказали в прокуратуре.Покидая квартиру, мужчина забрал с собой сбережения пенсионерки – 339 тысяч рублей."О двойном убийстве стало известно только через несколько дней, когда родственники пенсионерок, которые не выходили на связь, обратились в правоохранительные органы", – добавили в Крымском Следкоме.В СК уточнили, что убитой бабушке преступника было 88 лет, а ее сестре – 96.Подозреваемого в убийстве пенсионерок оперативно нашли и задержали благодаря слаженной работе следователей и оперативников. Свою вину мужчина признал. На время следствия его поместили под стражу.Прокуратура Крыма утвердила обвинение по двум статьям: убийство и разбой. Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела рассмотрит Верховный Суд Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет в колонию за пьяное убийство материПьяный житель Крыма убил мать за долги по коммуналке – приговор судаОрганизаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки
https://crimea.ria.ru/20230401/v-alushte-muzhchina-ubil-mat-i-babushku-1127920536.html
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крым, евпатория, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком, общество, верховный суд крыма, закон и право, новости крыма
Верховный суд рассмотрит дело об убийстве пенсионерок в Крыму

Погостил, задушил, ограбил: дело об убийстве пенсионерок в Крыму рассмотрит Верховный суд

15:10 29.05.2023 (обновлено: 15:42 29.05.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма рассмотрит дело об убийстве в Евпатории двух женщин ради наживы – утверждено обвинение против жителя Судака, который оказался родственником убитых. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как установило следствие, житель Судака в ноябре 2022 года приехал в Евпаторию к родственницам, своей бабушке и ее сестре, с целью похитить имущество.
"Когда одна из потерпевших осталась наедине с обвиняемым, он задушил ее, после чего, проследовав в соседнюю комнату, задушил вторую родственницу", – рассказали в прокуратуре.
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Покидая квартиру, мужчина забрал с собой сбережения пенсионерки – 339 тысяч рублей.
"О двойном убийстве стало известно только через несколько дней, когда родственники пенсионерок, которые не выходили на связь, обратились в правоохранительные органы", – добавили в Крымском Следкоме.
В СК уточнили, что убитой бабушке преступника было 88 лет, а ее сестре – 96.
Подозреваемого в убийстве пенсионерок оперативно нашли и задержали благодаря слаженной работе следователей и оперативников. Свою вину мужчина признал. На время следствия его поместили под стражу.
Прокуратура Крыма утвердила обвинение по двум статьям: убийство и разбой. Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела рассмотрит Верховный Суд Крыма.
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