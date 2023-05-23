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Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки
Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки
Белогорский районный суд вынес приговор членам преступной группы, которые организовали подготовку заказного убийства предпринимателя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T14:49
2023-05-23T14:55
мвд по республике крым
убийство
новости
риа новости крым
происшествия
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Белогорский районный суд вынес приговор членам преступной группы, которые организовали подготовку заказного убийства предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.Уточняется, что в период с ноября 2021 года по январь 2022 года житель Алушты разработал план по убийству предпринимателя. За вознаграждение в 1 млн рублей он нашел исполнителя и передал ему аванс в размере 400 тыс. рублей. Остаток суммы пообещал заплатить после реализации плана.Привлеченный в качестве наемного убийцы мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. В рамках оперативно-розыскного мероприятия силовики инсценировали убийство потерпевшего, а доказательства представили организатору преступления. После передачи второй части вознаграждения участники группы были задержаны.В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступления, допрошено более 20 свидетелей, назначено и проведено свыше 15 экспертиз. Также при обыске у одного из обвиняемых был обнаружен порох.Рассмотрев дело по существу, Белогорский районный суд вынес приговор организатору убийства и его подельнику. Они признаны виновными в организации приготовления к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору по найму, а также незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ. Подельники приговорены к наказанию в виде 8 лет 2 месяцев и 6 лет 8 месяцев колонии строгого режима соответственно.Ранее в Краснодарском крае предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины Краснодара.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подругиКрасноярский бизнесмен Быков получил срок за заказ двойного убийстваВ Крыму осудили организатора заказного убийства
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мвд по республике крым, убийство, новости, риа новости крым, происшествия, крымский следком, белогорский район
Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки

Белогорский районный суд вынес приговор организаторам убийства крымского бизнесмена

14:49 23.05.2023 (обновлено: 14:55 23.05.2023)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Белогорский районный суд вынес приговор членам преступной группы, которые организовали подготовку заказного убийства предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.
Уточняется, что в период с ноября 2021 года по январь 2022 года житель Алушты разработал план по убийству предпринимателя. За вознаграждение в 1 млн рублей он нашел исполнителя и передал ему аванс в размере 400 тыс. рублей. Остаток суммы пообещал заплатить после реализации плана.

"Но преступление не было доведено до конца. Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ и МВД по РК. Подельники были задержаны на территории Белогорского района", – говорится в сообщении.

Привлеченный в качестве наемного убийцы мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. В рамках оперативно-розыскного мероприятия силовики инсценировали убийство потерпевшего, а доказательства представили организатору преступления. После передачи второй части вознаграждения участники группы были задержаны.
В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступления, допрошено более 20 свидетелей, назначено и проведено свыше 15 экспертиз. Также при обыске у одного из обвиняемых был обнаружен порох.
Рассмотрев дело по существу, Белогорский районный суд вынес приговор организатору убийства и его подельнику. Они признаны виновными в организации приготовления к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору по найму, а также незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ. Подельники приговорены к наказанию в виде 8 лет 2 месяцев и 6 лет 8 месяцев колонии строгого режима соответственно.
Ранее в Краснодарском крае предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины Краснодара.
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