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Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки

Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки

Белогорский районный суд вынес приговор членам преступной группы, которые организовали подготовку заказного убийства предпринимателя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T14:49

2023-05-23T14:49

2023-05-23T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Белогорский районный суд вынес приговор членам преступной группы, которые организовали подготовку заказного убийства предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.Уточняется, что в период с ноября 2021 года по январь 2022 года житель Алушты разработал план по убийству предпринимателя. За вознаграждение в 1 млн рублей он нашел исполнителя и передал ему аванс в размере 400 тыс. рублей. Остаток суммы пообещал заплатить после реализации плана.Привлеченный в качестве наемного убийцы мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся преступлении. В рамках оперативно-розыскного мероприятия силовики инсценировали убийство потерпевшего, а доказательства представили организатору преступления. После передачи второй части вознаграждения участники группы были задержаны.В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступления, допрошено более 20 свидетелей, назначено и проведено свыше 15 экспертиз. Также при обыске у одного из обвиняемых был обнаружен порох.Рассмотрев дело по существу, Белогорский районный суд вынес приговор организатору убийства и его подельнику. Они признаны виновными в организации приготовления к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору по найму, а также незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ. Подельники приговорены к наказанию в виде 8 лет 2 месяцев и 6 лет 8 месяцев колонии строгого режима соответственно.Ранее в Краснодарском крае предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины Краснодара.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подругиКрасноярский бизнесмен Быков получил срок за заказ двойного убийстваВ Крыму осудили организатора заказного убийства

https://crimea.ria.ru/20230522/izbil-i-brosil-umirat-krymchanina-osudili-na-13-let-za-ubiystvo-podrugi-1128878090.html

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