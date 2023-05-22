https://crimea.ria.ru/20230522/izbil-i-brosil-umirat-krymchanina-osudili-na-13-let-za-ubiystvo-podrugi-1128878090.html
Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги
Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги
Верховный суд Крыма вынес приговор 32-летнему жителю города Саки за совершенное в марте прошлого года убийство. Мужчина проведет в колонии более 13 лет,... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T13:41
2023-05-22T13:41
2023-05-22T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор 32-летнему жителю города Саки за совершенное в марте прошлого года убийство. Мужчина проведет в колонии более 13 лет, сообщает пресс-служба суда.Уточняется, что подсудимый признан виновным в убийстве и тайном хищении чужого имущества.Согласно приговору суда первой инстанции, в марте прошлого года житель города Саки распивал спиртные напитки дамой сердца. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов девушке в голову, когда она упала – продолжил избиение ногами.Подсудимый признал свою вину в убийстве, однако отрицал факт продажи мобильного телефона. Рассмотрев дело по существу, Сакский районный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в убийстве и краже, назначил наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с подсудимого расходов на погребение потерпевшей и компенсации морального вреда.При этом судебная коллегия Верховного Суда РК определила исключить из описательно–мотивировочной части приговора указание на наличие у осужденного отягчающего обстоятельства (рецидива преступления, – ред.), так как более ранние преступления были совершены до достижения 18-летнего возраста.В этой связи назначенное наказание было смягчено до 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. В остальной части приговор оставлен без изменения.Ранее Верховный суд Крыма смягчил приговор 84-летнему пенсионеру, который покушался на жизнь своей сожительницы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаСевастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту
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Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги
Верховный суд РК: крымчинин проведет в тюрьме более 13 лет за убийство девушки
13:41 22.05.2023 (обновлено: 13:42 22.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор 32-летнему жителю города Саки за совершенное в марте прошлого года убийство. Мужчина проведет в колонии более 13 лет, сообщает пресс-служба суда.
Уточняется, что подсудимый признан виновным в убийстве и тайном хищении чужого имущества.
Согласно приговору суда первой инстанции, в марте прошлого года житель города Саки распивал спиртные напитки дамой сердца. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов девушке в голову, когда она упала – продолжил избиение ногами.
"Позже он перевязал девушке руки шнурком, на лицо положил футболку, которую обвязал удлинителем, и оставил в комнате. Потерпевшая умерла от полученных травм и тяжелого травматического шока", – говорится в сообщении. В этот же день подсудимый похитил мобильный телефон потерпевшей, а на следующий день продал за четыре тысячи рублей.
Подсудимый признал свою вину в убийстве, однако отрицал факт продажи мобильного телефона. Рассмотрев дело по существу, Сакский районный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в убийстве и краже, назначил наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с подсудимого расходов на погребение потерпевшей и компенсации морального вреда.
"По итогу апелляционного рассмотрения, Верховный Суд Республики Крым установил, что выводы суда первой инстанции о виновности осужденного в совершении инкриминируемых ему преступлений соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью исследованных доказательств, приведенных в приговоре", – продолжили в ведомстве.
При этом судебная коллегия Верховного Суда РК определила исключить из описательно–мотивировочной части приговора указание на наличие у осужденного отягчающего обстоятельства (рецидива преступления, – ред.), так как более ранние преступления были совершены до достижения 18-летнего возраста.
В этой связи назначенное наказание было смягчено до 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. В остальной части приговор оставлен без изменения.
Ранее Верховный суд Крыма смягчил приговор
84-летнему пенсионеру, который покушался на жизнь своей сожительницы.
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