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Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги

Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Избил и бросил умирать: крымчанина осудили на 13 лет за убийство подруги

Верховный суд Крыма вынес приговор 32-летнему жителю города Саки за совершенное в марте прошлого года убийство. Мужчина проведет в колонии более 13 лет,... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T13:41

2023-05-22T13:41

2023-05-22T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор 32-летнему жителю города Саки за совершенное в марте прошлого года убийство. Мужчина проведет в колонии более 13 лет, сообщает пресс-служба суда.Уточняется, что подсудимый признан виновным в убийстве и тайном хищении чужого имущества.Согласно приговору суда первой инстанции, в марте прошлого года житель города Саки распивал спиртные напитки дамой сердца. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов девушке в голову, когда она упала – продолжил избиение ногами.Подсудимый признал свою вину в убийстве, однако отрицал факт продажи мобильного телефона. Рассмотрев дело по существу, Сакский районный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в убийстве и краже, назначил наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с подсудимого расходов на погребение потерпевшей и компенсации морального вреда.При этом судебная коллегия Верховного Суда РК определила исключить из описательно–мотивировочной части приговора указание на наличие у осужденного отягчающего обстоятельства (рецидива преступления, – ред.), так как более ранние преступления были совершены до достижения 18-летнего возраста.В этой связи назначенное наказание было смягчено до 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. В остальной части приговор оставлен без изменения.Ранее Верховный суд Крыма смягчил приговор 84-летнему пенсионеру, который покушался на жизнь своей сожительницы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаСевастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту

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