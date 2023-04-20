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Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу
Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу
В Крыму 84-летний пенсионер отправится в колонию на 4 года за покушение на жизнь 39 летней сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T11:40
2023-04-20T11:40
крым
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Крыму 84-летний пенсионер отправится в колонию на 4 года за покушение на жизнь 39 летней сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Крым.Уточняется, что осужденный и потерпевшая знакомы много лет. У них складывались хорошие отношения. Мужчина даже оформил на свою подругу квартиру, в которой совместно проживали.Со слов пенсионера, в сентябре прошлого года женщина собиралась уехать в другой город со своим знакомым. Это стало причиной очередного домашнего конфликта, который перерос в покушение на жизнь. В частности, мужчина ударил женщину ножом в грудь. Последующие удары в грудь и шею она пресекла, удерживая лезвие ладонями.При назначении наказания, смягчающими обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние, частичное признание вины, состояние здоровья, пожилой возраст и мнение самой потерпевшей, которая просила назначить не связанное с лишением свободы наказание. В качестве отягчающего обстоятельства суд учел совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, отметили в ведомстве.Однако осужденный, потерпевшая и адвокат не согласились с таким приговором и подали апелляционные жалобы. При этом судебные заседания в апелляции дважды переносились, так как потерпевшая содержалась под стражей по другому уголовному делу.В результате Верховный суд РК рассмотрел апелляционные жалобы, учел чистосердечное признания, преклонный возраст и состояние здоровье подсудимого и снизил наказание до 4 лет лишения свободы.Ранее в Красноперекопске мужчина вытолкнул свою сожительницу из окна четвертого этажа во время ссоры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток чуть не убил отца ножомВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаСевастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крым, приговор, происшествия, верховный суд крыма, общество, джанкой, новости крыма
Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу

В Крыму 84-летний пенсионер проведет 4 года в тюрьме за покушение на 39-летнюю подругу

11:40 20.04.2023
 
© Pixabay/Miami car accident lawyers Молоток судьи
Молоток судьи
© Pixabay/Miami car accident lawyers
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Крыму 84-летний пенсионер отправится в колонию на 4 года за покушение на жизнь 39 летней сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Крым.
Уточняется, что осужденный и потерпевшая знакомы много лет. У них складывались хорошие отношения. Мужчина даже оформил на свою подругу квартиру, в которой совместно проживали.
Со слов пенсионера, в сентябре прошлого года женщина собиралась уехать в другой город со своим знакомым. Это стало причиной очередного домашнего конфликта, который перерос в покушение на жизнь. В частности, мужчина ударил женщину ножом в грудь. Последующие удары в грудь и шею она пресекла, удерживая лезвие ладонями.
"Рассмотрев дело по существу, Джанкойский районный суд РК признал подсудимого виновным в покушении на убийство и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
При назначении наказания, смягчающими обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние, частичное признание вины, состояние здоровья, пожилой возраст и мнение самой потерпевшей, которая просила назначить не связанное с лишением свободы наказание. В качестве отягчающего обстоятельства суд учел совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, отметили в ведомстве.
Однако осужденный, потерпевшая и адвокат не согласились с таким приговором и подали апелляционные жалобы. При этом судебные заседания в апелляции дважды переносились, так как потерпевшая содержалась под стражей по другому уголовному делу.
"Она являлась подсудимой по уголовному делу, в котором потерпевшим выступал ее 84-летний сожитель", – уточнили в пресс-службе суда.
В результате Верховный суд РК рассмотрел апелляционные жалобы, учел чистосердечное признания, преклонный возраст и состояние здоровье подсудимого и снизил наказание до 4 лет лишения свободы.
Ранее в Красноперекопске мужчина вытолкнул свою сожительницу из окна четвертого этажа во время ссоры.
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