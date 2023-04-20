https://crimea.ria.ru/20230420/verkhovnyy-sud-rk-smyagchil-verdikt-pensioneru-kotoryy-pokushalsya-na-podrugu-1128276229.html

Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу

Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу

В Крыму 84-летний пенсионер отправится в колонию на 4 года за покушение на жизнь 39 летней сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T11:40

2023-04-20T11:40

2023-04-20T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Крыму 84-летний пенсионер отправится в колонию на 4 года за покушение на жизнь 39 летней сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Крым.Уточняется, что осужденный и потерпевшая знакомы много лет. У них складывались хорошие отношения. Мужчина даже оформил на свою подругу квартиру, в которой совместно проживали.Со слов пенсионера, в сентябре прошлого года женщина собиралась уехать в другой город со своим знакомым. Это стало причиной очередного домашнего конфликта, который перерос в покушение на жизнь. В частности, мужчина ударил женщину ножом в грудь. Последующие удары в грудь и шею она пресекла, удерживая лезвие ладонями.При назначении наказания, смягчающими обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние, частичное признание вины, состояние здоровья, пожилой возраст и мнение самой потерпевшей, которая просила назначить не связанное с лишением свободы наказание. В качестве отягчающего обстоятельства суд учел совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, отметили в ведомстве.Однако осужденный, потерпевшая и адвокат не согласились с таким приговором и подали апелляционные жалобы. При этом судебные заседания в апелляции дважды переносились, так как потерпевшая содержалась под стражей по другому уголовному делу.В результате Верховный суд РК рассмотрел апелляционные жалобы, учел чистосердечное признания, преклонный возраст и состояние здоровье подсудимого и снизил наказание до 4 лет лишения свободы.Ранее в Красноперекопске мужчина вытолкнул свою сожительницу из окна четвертого этажа во время ссоры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток чуть не убил отца ножомВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаСевастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, приговор, происшествия, верховный суд крыма, общество, джанкой, новости крыма