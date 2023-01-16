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Севастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Севастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему
Севастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Севастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему
Житель Севастополя изранил свою сожительницу в ходе ссоры и оставил истекать кровью на остановке, "позабыв" причину конфликта. Ему грозит десяти лет лишения... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T14:37
2023-01-16T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Житель Севастополя изранил свою сожительницу в ходе ссоры и оставил истекать кровью на остановке, "позабыв" причину конфликта. Ему грозит десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.В дежурную часть полиции по Нахимовскому району Севастополя поступило сообщение из городской больницы. По данным медиков, в приемное отделение с колото-резанными ранами после перепалки с сожителем поступила 48-летняя жительница города.Подозреваемого задержали. Отмечается, что 48-летний севастополец вел асоциальный образ жизни и неоднократно привлекался к административной ответственности. Свою вину мужчина признал, однако причину ссоры с возлюбленной вспомнить не смог.В его отношении возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"Крымчанин осужден за истязание 8-летнего ребенка своей сожительницыВ Севастополе пенсионерка потеряла сбережения, "спасая дочь"
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севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, новости, новости крыма
Севастополец изрезал сожительницу ножом и забыл почему

Жителю Севастополя грозит до 10 лет тюрьмы за поножовщину

14:37 16.01.2023
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Житель Севастополя изранил свою сожительницу в ходе ссоры и оставил истекать кровью на остановке, "позабыв" причину конфликта. Ему грозит десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
В дежурную часть полиции по Нахимовскому району Севастополя поступило сообщение из городской больницы. По данным медиков, в приемное отделение с колото-резанными ранами после перепалки с сожителем поступила 48-летняя жительница города.

"В ходе словесной перепалки мужчина достал из кармана острый предмет и нанес им удары в живот и плечо своей сожительнице, после чего направился домой. Случайный прохожий, ставший свидетелем инцидента, вызвал на место происшествия скорую помощь", - говорится в сообщении правоохранителей.

Подозреваемого задержали. Отмечается, что 48-летний севастополец вел асоциальный образ жизни и неоднократно привлекался к административной ответственности. Свою вину мужчина признал, однако причину ссоры с возлюбленной вспомнить не смог.
В его отношении возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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