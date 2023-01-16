https://crimea.ria.ru/20230116/v-sevastopole-pensionerka-poteryala-sberezheniya-spasaya-doch-1126409049.html

В Севастополе пенсионерка потеряла сбережения, "спасая дочь"

В Севастополе пенсионерка потеряла сбережения, "спасая дочь" - РИА Новости Крым, 16.01.2023

В Севастополе пенсионерка потеряла сбережения, "спасая дочь"

В Севастополе новые жертвы мошенников: еще одна пенсионерка лишилась сбережений, которые отдала для "спасения дочери, попавшей в больницу после ДТП". Об этом... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T10:28

2023-01-16T10:28

2023-01-16T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе новые жертвы мошенников: еще одна пенсионерка лишилась сбережений, которые отдала для "спасения дочери, попавшей в больницу после ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе УВМД по городу.Очередной жертвой злоумышленников стала 84-летняя жительница Севастополя, которой сообщили, что ее дочь попала в аварию и госпитализирована. По ту сторону трубки с ней разговаривала женщина. Для "помощи" родственнице незнакомка потребовала у пенсионерки 100 тысяч рублей. Поверив сказанному, та передала их мошенникам через курьера."Она знала об указанной мошеннической схеме, но застигнутая врасплох неожиданным звонком выполнила требования аферистов", – отметили в полиции.Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.В ведомстве предупреждают: если подобный звонок поступил вам – сохраняйте спокойствие, не доверяйте сведениям, полученным от незнакомцев и, конечно же, не пересылайте никаких денег.Здесь напоминают, что мошенникам удается обманывать людей именно благодаря эффекту неожиданности и игре на чувствах тревожности за близких. Среди наиболее частых предлогов для перевода денег: для "срочной оплаты лечения", "возмещения ущерба потерпевшему", дачи взятки за непривлечение к ответственности" и т. д.Ранее, в ноябре, 81-летняя жительница Севастополя отдала мошенникам около 500 тысяч рублей, чтобы "освободить попавшую в аварию дочь, виновную в ДТП". А после новогодне-рождественских каникул в полиции города сообщили, что только за сутки семеро пенсионеров успели отдать мошенникам 2,6 миллионов рублей "на помощь родным". Читайте также на РИА Новости Крым:Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть Пилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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