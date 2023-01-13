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Крымчанин осужден за истязание 8-летнего ребенка своей сожительницы
Крымчанин осужден за истязание 8-летнего ребенка своей сожительницы - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Крымчанин осужден за истязание 8-летнего ребенка своей сожительницы
Житель Армянска признан виновным в избиении восьмилетнего сына своей сожительницы. Как сообщили в прокуратуре Крыма, мужчина нанес здоровью мальчика тяжкий... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T12:04
2023-01-13T12:04
2023-01-13T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Житель Армянска признан виновным в избиении восьмилетнего сына своей сожительницы. Как сообщили в прокуратуре Крыма, мужчина нанес здоровью мальчика тяжкий вред, а мать ребенка пыталась покрывать преступление.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в марте прошлого года. Мужчина, проживающий с сожительницей и двумя ее детьми, решил "воспитать" одного из мальчиков, с которым у него возник конфликт, и нанес ребенку множество ударов по голове и разным частям тела.Как сообщила старший помощник прокурора Дарья Бирюк, злоумышленник приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, пока приговор в законную силу не ступил. При этом мать мальчика тоже оказалась под следствием:За укрывательство тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего в отношении в отношении женщины возбуждено уголовное дело, которое рассмотрит суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском лагере избили 8-летнего мальчикаЖительницу Краснодара обвинили в убийстве 5-летнего сынаМужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора
https://crimea.ria.ru/20220802/izbil-do-komy-krymchanin-poydet-pod-sud-za-istyazanie-8-letnego-pasynka-1124039168.html
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество, закон и право, новости крыма, армянск
Крымчанин осужден за истязание 8-летнего ребенка своей сожительницы
Крымчанин избил 8-летнего пасынка, а мать ребенка попыталась скрыть инцидент – приговор
12:04 13.01.2023 (обновлено: 12:06 13.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Житель Армянска признан виновным в избиении восьмилетнего сына своей сожительницы. Как сообщили в прокуратуре Крыма, мужчина нанес здоровью мальчика тяжкий вред, а мать ребенка пыталась покрывать преступление.
По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в марте прошлого года. Мужчина, проживающий с сожительницей и двумя ее детьми, решил "воспитать" одного из мальчиков, с которым у него возник конфликт, и нанес ребенку множество ударов по голове и разным частям тела.
Как сообщила старший помощник прокурора Дарья Бирюк, злоумышленник приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, пока приговор в законную силу не ступил. При этом мать мальчика тоже оказалась под следствием:
"Мать потерпевшего, желая помочь своему сожителю избежать привлечения к уголовной ответственности, сообщила правоохранительным органам и сотрудникам медицинского учреждения заведомо недостоверные сведения относительно обстоятельств получения ее сыном телесных повреждений в результате собственной неосторожности, а именно при падении с лестницы", – уточнила Бирюк.
За укрывательство тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего в отношении в отношении женщины возбуждено уголовное дело, которое рассмотрит суд.
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