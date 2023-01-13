https://crimea.ria.ru/20230113/krymchanin-prigovoren-k-45-godam-za-istyazanie-8-letnego-rebenka-1126382887.html

Крымчанин осужден за истязание 8-летнего ребенка своей сожительницы

Крымчанин осужден за истязание 8-летнего ребенка своей сожительницы - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Крымчанин осужден за истязание 8-летнего ребенка своей сожительницы

Житель Армянска признан виновным в избиении восьмилетнего сына своей сожительницы. Как сообщили в прокуратуре Крыма, мужчина нанес здоровью мальчика тяжкий... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T12:04

2023-01-13T12:04

2023-01-13T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Житель Армянска признан виновным в избиении восьмилетнего сына своей сожительницы. Как сообщили в прокуратуре Крыма, мужчина нанес здоровью мальчика тяжкий вред, а мать ребенка пыталась покрывать преступление.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в марте прошлого года. Мужчина, проживающий с сожительницей и двумя ее детьми, решил "воспитать" одного из мальчиков, с которым у него возник конфликт, и нанес ребенку множество ударов по голове и разным частям тела.Как сообщила старший помощник прокурора Дарья Бирюк, злоумышленник приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, пока приговор в законную силу не ступил. При этом мать мальчика тоже оказалась под следствием:За укрывательство тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего в отношении в отношении женщины возбуждено уголовное дело, которое рассмотрит суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском лагере избили 8-летнего мальчикаЖительницу Краснодара обвинили в убийстве 5-летнего сынаМужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора

https://crimea.ria.ru/20220802/izbil-do-komy-krymchanin-poydet-pod-sud-za-istyazanie-8-letnego-pasynka-1124039168.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество, закон и право, новости крыма, армянск