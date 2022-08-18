https://crimea.ria.ru/20220818/zhitelnitsu-krasnodara-obvinili-v-ubiystve-5-letnego-syna-1124205109.html
Жительницу Краснодара обвинили в убийстве 5-летнего сына
Жительницу Краснодара обвинили в убийстве 5-летнего сына - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Жительницу Краснодара обвинили в убийстве 5-летнего сына
В рамках расследования убийства пятилетнего мальчика в Краснодаре следователи установили причастность к преступлению его матери, сообщили в краевом отделении... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T11:11
2022-08-18T11:11
2022-08-18T11:12
кубань
краснодар
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В рамках расследования убийства пятилетнего мальчика в Краснодаре следователи установили причастность к преступлению его матери, сообщили в краевом отделении Следственного комитета РФ.Ранее следователи предъявили обвинение в убийстве мальчика его 28-летнему отчиму. По данным ведомства, 8 июня мужчина вместе с супругой и детьми находился дома. Там между ним и 5-летним сыном супруги возник конфликт. В ходе ссоры он сильно избил ребенка руками и ногами, после чего супруги легли спать. Проснувшись утром, они обнаружили мальчика без признаков жизни. С целью сокрытия следов совершенного преступления мужчина вывез тело ребенка в сумке в лесополосу на берегу реки Кубань и там его закопал.С целью инсценировки пропажи ребенка семья направилась на к реке, после чего мать погибшего сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына. Фигурант был задержан и содержится под стражей.Сегодня 31-летняя женщина задержана следователем и ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. По версии следствия, мать вместе с отчимом принимала участие в избиении ребенка.В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. У обвиняемой также изъяли новорожденного ребенка и передали органам опеки и попечительства.
https://crimea.ria.ru/20220607/v-krymu-mat-arestovana-po-podozreniyu-v-ubiystve-svoego-4-letnego-syna-1123474521.html
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодар, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Жительницу Краснодара обвинили в убийстве 5-летнего сына
СК: жительнице Краснодара предъявлено обвинение в убийстве 5-летнего сына
11:11 18.08.2022 (обновлено: 11:12 18.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В рамках расследования убийства пятилетнего мальчика в Краснодаре следователи установили причастность к преступлению его матери, сообщили в краевом отделении Следственного комитета РФ.
Ранее следователи предъявили обвинение в убийстве мальчика его 28-летнему отчиму. По данным ведомства, 8 июня мужчина вместе с супругой и детьми находился дома. Там между ним и 5-летним сыном супруги возник конфликт. В ходе ссоры он сильно избил ребенка руками и ногами, после чего супруги легли спать. Проснувшись утром, они обнаружили мальчика без признаков жизни. С целью сокрытия следов совершенного преступления мужчина вывез тело ребенка в сумке в лесополосу на берегу реки Кубань и там его закопал.
С целью инсценировки пропажи ребенка семья направилась на к реке, после чего мать погибшего сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына. Фигурант был задержан и содержится под стражей.
"В настоящее время благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям установлена также причастность матери малолетнего потерпевшего к его убийству", – говорится в сообщении.
Сегодня 31-летняя женщина задержана следователем и ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. По версии следствия, мать вместе с отчимом принимала участие в избиении ребенка.
В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. У обвиняемой также изъяли новорожденного ребенка и передали органам опеки и попечительства.