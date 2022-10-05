https://crimea.ria.ru/20221005/v-krymskom-lagere-izbili-8-letnego-malchika--nachala-proverka-1124723832.html
В крымском лагере избили 8-летнего мальчика
В крымском лагере избили 8-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 05.10.2022
В крымском лагере избили 8-летнего мальчика
Крымская прокуратура начала проверку по факту избиения 8-летнего ребенка в оздоровительном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T14:12
2022-10-05T14:12
2022-10-05T14:17
прокуратура города севастополя
крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297425_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_97fecc9556fd51dac24d2579e09a43cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура начала проверку по факту избиения 8-летнего ребенка в оздоровительном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Информация о происшествии ранее появилась в соцсетях. По словам семьи мальчика, в результате избиения у ребенка диагностировали травмы. К выяснению обстоятельств инцидента уже подключились правоохранители.В ходе проверки будет дана оценка проводимой оздоровительным учреждением воспитательно-педагогической работы, а также обеспечения безопасных условий пребывания в нем детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://crimea.ria.ru/20220731/muzhchina-izbil-i-pytalsya-dushit-chuzhogo-rebenka-iz-za-detskogo-spora-1124016229.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297425_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3846a280043f15486562b270ef28c6ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура города севастополя, крым, происшествия
В крымском лагере избили 8-летнего мальчика
Прокуратура начала проверку по факту избиения 8-летнего ребенка в лагере в Крыму
14:12 05.10.2022 (обновлено: 14:17 05.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура начала проверку по факту избиения 8-летнего ребенка в оздоровительном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Информация о происшествии ранее появилась в соцсетях. По словам семьи мальчика, в результате избиения у ребенка диагностировали травмы. К выяснению обстоятельств инцидента уже подключились правоохранители.
"По предварительным данным, 26 августа в одном из оздоровительных учреждений Бахчисарайского района произошел конфликт между несовершеннолетними отдыхающими, в результате которого 8-летнему мальчику были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе проверки будет дана оценка проводимой оздоровительным учреждением воспитательно-педагогической работы, а также обеспечения безопасных условий пребывания в нем детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.