https://crimea.ria.ru/20221005/v-krymskom-lagere-izbili-8-letnego-malchika--nachala-proverka-1124723832.html

В крымском лагере избили 8-летнего мальчика

В крымском лагере избили 8-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 05.10.2022

В крымском лагере избили 8-летнего мальчика

Крымская прокуратура начала проверку по факту избиения 8-летнего ребенка в оздоровительном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T14:12

2022-10-05T14:12

2022-10-05T14:17

прокуратура города севастополя

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура начала проверку по факту избиения 8-летнего ребенка в оздоровительном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Информация о происшествии ранее появилась в соцсетях. По словам семьи мальчика, в результате избиения у ребенка диагностировали травмы. К выяснению обстоятельств инцидента уже подключились правоохранители.В ходе проверки будет дана оценка проводимой оздоровительным учреждением воспитательно-педагогической работы, а также обеспечения безопасных условий пребывания в нем детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://crimea.ria.ru/20220731/muzhchina-izbil-i-pytalsya-dushit-chuzhogo-rebenka-iz-za-detskogo-spora-1124016229.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, крым, происшествия