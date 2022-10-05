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В крымском лагере избили 8-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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В крымском лагере избили 8-летнего мальчика
В крымском лагере избили 8-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 05.10.2022
В крымском лагере избили 8-летнего мальчика
Крымская прокуратура начала проверку по факту избиения 8-летнего ребенка в оздоровительном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T14:12
2022-10-05T14:17
прокуратура города севастополя
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура начала проверку по факту избиения 8-летнего ребенка в оздоровительном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Информация о происшествии ранее появилась в соцсетях. По словам семьи мальчика, в результате избиения у ребенка диагностировали травмы. К выяснению обстоятельств инцидента уже подключились правоохранители.В ходе проверки будет дана оценка проводимой оздоровительным учреждением воспитательно-педагогической работы, а также обеспечения безопасных условий пребывания в нем детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://crimea.ria.ru/20220731/muzhchina-izbil-i-pytalsya-dushit-chuzhogo-rebenka-iz-za-detskogo-spora-1124016229.html
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прокуратура города севастополя, крым, происшествия
В крымском лагере избили 8-летнего мальчика

Прокуратура начала проверку по факту избиения 8-летнего ребенка в лагере в Крыму

14:12 05.10.2022 (обновлено: 14:17 05.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымская прокуратура начала проверку по факту избиения 8-летнего ребенка в оздоровительном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Информация о происшествии ранее появилась в соцсетях. По словам семьи мальчика, в результате избиения у ребенка диагностировали травмы. К выяснению обстоятельств инцидента уже подключились правоохранители.
"По предварительным данным, 26 августа в одном из оздоровительных учреждений Бахчисарайского района произошел конфликт между несовершеннолетними отдыхающими, в результате которого 8-летнему мальчику были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе проверки будет дана оценка проводимой оздоровительным учреждением воспитательно-педагогической работы, а также обеспечения безопасных условий пребывания в нем детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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