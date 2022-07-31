https://crimea.ria.ru/20220731/muzhchina-izbil-i-pytalsya-dushit-chuzhogo-rebenka-iz-za-detskogo-spora-1124016229.html

Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора

Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора

В Адыгее мужчина избил и начал душить чужого ребенка на детской площадке. Происшествие проверяют правоохранители, сообщается в пресс-службе МВД России по... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T17:28

2022-07-31T17:28

2022-07-31T17:19

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142209_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e66b0329bc65d1c621f3fad5378651ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Адыгее мужчина избил и начал душить чужого ребенка на детской площадке. Происшествие проверяют правоохранители, сообщается в пресс-службе МВД России по республике.Отмечается, что видео инцидента появилось в соцсетях 30 июля. На кадрах видно, что мужчина в одних шортах подошел к качели, на которой сидят два мальчика, и несколько раз ударил в лицо одного из них, а затем начал душить. Оттащить его от ребенка пытались две женщины. По словам пользователей, мужчина распустил руки якобы из-за пачки мармелада. Отмечается, что полиция уже установила и опросила участников и очевидцев происшествия и собрала все необходимы материалы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)