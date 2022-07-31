https://crimea.ria.ru/20220731/muzhchina-izbil-i-pytalsya-dushit-chuzhogo-rebenka-iz-za-detskogo-spora-1124016229.html
Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора
Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора
В Адыгее мужчина избил и начал душить чужого ребенка на детской площадке. Происшествие проверяют правоохранители, сообщается в пресс-службе МВД России по... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T17:28
2022-07-31T17:28
2022-07-31T17:19
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142209_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e66b0329bc65d1c621f3fad5378651ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Адыгее мужчина избил и начал душить чужого ребенка на детской площадке. Происшествие проверяют правоохранители, сообщается в пресс-службе МВД России по республике.Отмечается, что видео инцидента появилось в соцсетях 30 июля. На кадрах видно, что мужчина в одних шортах подошел к качели, на которой сидят два мальчика, и несколько раз ударил в лицо одного из них, а затем начал душить. Оттащить его от ребенка пытались две женщины. По словам пользователей, мужчина распустил руки якобы из-за пачки мармелада. Отмечается, что полиция уже установила и опросила участников и очевидцев происшествия и собрала все необходимы материалы.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142209_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b1c4fbf6bbd44062bcfcc7fae12a84b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора
Мужчина избил и душил ребенка на детской площадке: полиция Адыгеи начала проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Адыгее мужчина избил и начал душить чужого ребенка на детской площадке. Происшествие проверяют правоохранители, сообщается в пресс-службе МВД России по республике.
Отмечается, что видео инцидента появилось в соцсетях 30 июля. На кадрах видно, что мужчина в одних шортах подошел к качели, на которой сидят два мальчика, и несколько раз ударил в лицо одного из них, а затем начал душить. Оттащить его от ребенка пытались две женщины. По словам пользователей, мужчина распустил руки якобы из-за пачки мармелада.
Отмечается, что полиция уже установила и опросила участников и очевидцев происшествия и собрала все необходимы материалы.
"30 июля 2022 года в социальных сетях размещена информация с видеозаписью о том, что на территории поселка Яблоновского неустановленный мужчина совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетнего. По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в ведомстве.