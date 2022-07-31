Рейтинг@Mail.ru
Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220731/muzhchina-izbil-i-pytalsya-dushit-chuzhogo-rebenka-iz-za-detskogo-spora-1124016229.html
Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора
Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора
В Адыгее мужчина избил и начал душить чужого ребенка на детской площадке. Происшествие проверяют правоохранители, сообщается в пресс-службе МВД России по... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T17:28
2022-07-31T17:19
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142209_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e66b0329bc65d1c621f3fad5378651ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Адыгее мужчина избил и начал душить чужого ребенка на детской площадке. Происшествие проверяют правоохранители, сообщается в пресс-службе МВД России по республике.Отмечается, что видео инцидента появилось в соцсетях 30 июля. На кадрах видно, что мужчина в одних шортах подошел к качели, на которой сидят два мальчика, и несколько раз ударил в лицо одного из них, а затем начал душить. Оттащить его от ребенка пытались две женщины. По словам пользователей, мужчина распустил руки якобы из-за пачки мармелада. Отмечается, что полиция уже установила и опросила участников и очевидцев происшествия и собрала все необходимы материалы.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142209_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b1c4fbf6bbd44062bcfcc7fae12a84b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора

Мужчина избил и душил ребенка на детской площадке: полиция Адыгеи начала проверку

17:28 31.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Адыгее мужчина избил и начал душить чужого ребенка на детской площадке. Происшествие проверяют правоохранители, сообщается в пресс-службе МВД России по республике.
Отмечается, что видео инцидента появилось в соцсетях 30 июля. На кадрах видно, что мужчина в одних шортах подошел к качели, на которой сидят два мальчика, и несколько раз ударил в лицо одного из них, а затем начал душить. Оттащить его от ребенка пытались две женщины. По словам пользователей, мужчина распустил руки якобы из-за пачки мармелада.
Отмечается, что полиция уже установила и опросила участников и очевидцев происшествия и собрала все необходимы материалы.
"30 июля 2022 года в социальных сетях размещена информация с видеозаписью о том, что на территории поселка Яблоновского неустановленный мужчина совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетнего. По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в ведомстве.
 
ПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Хвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму
17:28Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора
17:02"Нам нужна Россия": в Австрии предрекли закат Европы
16:39Больше 70 шахтеров застряли под землей в Донецке из-за обстрела
16:13Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью
15:44На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома
15:14В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности
15:14Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек
14:52Новая морская доктрина: что ждет Черноморский флот и Крым
13:57Под Донецком уничтожена американская гаубица М777
13:52Российские ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников — Минобороны
13:43Сенатор призвала дождаться результатов расследования атаки на Штаб ЧФ
13:24ВКС России уничтожили базу националистов "Кракена" в Харькове
13:21Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто посягнет на суверенитет России
13:06Мишустин освободил от должности главу Пенсионного фонда России Кигима
12:47Атаку на Штаб ЧФ можно квалифицировать как терроризм — военный эксперт
12:25Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне
12:09Комплексы "Циркон" первым получит фрегат "Адмирал Горшков" – Путин
11:52Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор
11:43Очевидец рассказал о моменте удара беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
Лента новостейМолния