https://crimea.ria.ru/20230112/pyanaya-kerchanka-nanesla-pyat-nozhevykh-sozhitelyu-chtoby-ispugat-1126354409.html

Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"

Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать" - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"

38-летняя жительница Керчи нанесла пять ножевых ранений сожителю, "чтобы испугать", причинив тяжкий вред здоровью мужчины, сообщает пресс-служба Керченского... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T10:46

2023-01-12T10:46

2023-01-12T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. 38-летняя жительница Керчи нанесла пять ножевых ранений сожителю, "чтобы испугать", причинив тяжкий вред здоровью мужчины, сообщает пресс-служба Керченского городского суда.По данным пресс-службы, ссора между сожителями развернулась в сентябре. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина взяла в руки нож и нанесла пять ударов в живот и грудную клетку мужчины, чем причинила тяжкий вред здоровью.Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее житель Севастополя сознался в убийстве сожительницы в ходе бытовой ссоры. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец с топором вышел на коммунальщиковКирпичом по голове: в Симферополе рецидивист покалечил знакомогоКрымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.

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