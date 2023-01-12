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Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"
Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать" - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"
38-летняя жительница Керчи нанесла пять ножевых ранений сожителю, "чтобы испугать", причинив тяжкий вред здоровью мужчины, сообщает пресс-служба Керченского... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T10:46
2023-01-12T10:46
2023-01-12T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. 38-летняя жительница Керчи нанесла пять ножевых ранений сожителю, "чтобы испугать", причинив тяжкий вред здоровью мужчины, сообщает пресс-служба Керченского городского суда.По данным пресс-службы, ссора между сожителями развернулась в сентябре. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина взяла в руки нож и нанесла пять ударов в живот и грудную клетку мужчины, чем причинила тяжкий вред здоровью.Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее житель Севастополя сознался в убийстве сожительницы в ходе бытовой ссоры. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец с топором вышел на коммунальщиковКирпичом по голове: в Симферополе рецидивист покалечил знакомогоКрымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.
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Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"
Керчанке вынесли приговор за нанесение ножевых ранений сожителю