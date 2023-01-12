Рейтинг@Mail.ru
Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать" - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230112/pyanaya-kerchanka-nanesla-pyat-nozhevykh-sozhitelyu-chtoby-ispugat-1126354409.html
Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"
Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать" - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"
38-летняя жительница Керчи нанесла пять ножевых ранений сожителю, "чтобы испугать", причинив тяжкий вред здоровью мужчины, сообщает пресс-служба Керченского... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T10:46
2023-01-12T10:46
новости крыма
крым
закон и право
суды крыма
происшествия
общество
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_70ae9d449070af9a731cf0aa491c26c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. 38-летняя жительница Керчи нанесла пять ножевых ранений сожителю, "чтобы испугать", причинив тяжкий вред здоровью мужчины, сообщает пресс-служба Керченского городского суда.По данным пресс-службы, ссора между сожителями развернулась в сентябре. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина взяла в руки нож и нанесла пять ударов в живот и грудную клетку мужчины, чем причинила тяжкий вред здоровью.Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее житель Севастополя сознался в убийстве сожительницы в ходе бытовой ссоры. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец с топором вышел на коммунальщиковКирпичом по голове: в Симферополе рецидивист покалечил знакомогоКрымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2deeebdd0f3fb4a66474ed8e7bfd2599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, закон и право, суды крыма, происшествия, общество, керчь
Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"

Керчанке вынесли приговор за нанесение ножевых ранений сожителю

10:46 12.01.2023
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. 38-летняя жительница Керчи нанесла пять ножевых ранений сожителю, "чтобы испугать", причинив тяжкий вред здоровью мужчины, сообщает пресс-служба Керченского городского суда.
По данным пресс-службы, ссора между сожителями развернулась в сентябре. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина взяла в руки нож и нанесла пять ударов в живот и грудную клетку мужчины, чем причинила тяжкий вред здоровью.
"Подсудимая в суде пояснила, что нанесла ножевые ранения сожителю из обиды за высказанные им в ее адрес оскорбления. Убивать его она не планировала, а только хотела, чтобы он испугался и ушел", – рассказали детали дела в суде.
Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее житель Севастополя сознался в убийстве сожительницы в ходе бытовой ссоры.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополец с топором вышел на коммунальщиков
Кирпичом по голове: в Симферополе рецидивист покалечил знакомого
Крымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.
 
Новости КрымаКрымЗакон и правоСуды КрымаПроисшествияОбществоКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Грозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"
11:22Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
11:14Где в Крыму в четверг не будет воды: адреса
11:04Скачок заболеваемости COVID: сводка по Крыму и Севастополю
10:57В Запорожской области нашли схроны с оружием и боеприпасами ВСУ
10:46Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"
10:27В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют суда
10:10Пятеро крымчан получили по 13 лет колонии за терроризм
09:37Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России
09:26Путин призвал защищать права участников СВО
08:41Горный курорт "Архыз" продадут с аукциона частному инвестору
08:24В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии
07:45Все больше россиян выбирают организованный туризм – АТОР
07:36Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врач
07:03Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава
03:33Военный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 года
00:01Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погода
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
22:07В Крыму из-за ремонта полотна изменится расписание поездов
21:58ЧВК "Вагнер" взяли Соледар: более 500 украинских военных уничтожены
Лента новостейМолния