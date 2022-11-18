https://crimea.ria.ru/20221118/sevastopolets-soznalsya-v-ubiystve-sozhitelnitsy-v-pyanom-ugare-1125431828.html

Севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре

Севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре

Житель Севастополя сознался в убийстве сожительницы в ходе бытовой ссоры и предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T13:24

2022-11-18T13:24

2022-11-18T13:24

прокуратура города севастополя

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Житель Севастополя сознался в убийстве сожительницы в ходе бытовой ссоры и предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура города.Инцидент произошел в августе в одном из домов на улице Гвардейской в Севастополе. Вспыхнувший на фоне алкогольного опьянения конфликт между сожителями закончился трагедией.После этого обвиняемый вызывал бригаду скорой медицинской помощи и в полицию, сознавшись в содеяном.В отношении 47-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье "убийство". До суда мужчина будет содержаться под арестом.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее жительница Джанкоя до смерти забила пожилую мать в ходе ссоры. Ее приговорили к десяти годам лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20221118/yaltinets-otsidit-chetyre-goda-za-izbienie-sozhitelnitsy-1125430335.html

севастополь

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прокуратура города севастополя, происшествия, севастополь