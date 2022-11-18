https://crimea.ria.ru/20221118/sevastopolets-soznalsya-v-ubiystve-sozhitelnitsy-v-pyanom-ugare-1125431828.html
Севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре
Севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре
Житель Севастополя сознался в убийстве сожительницы в ходе бытовой ссоры и предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T13:24
2022-11-18T13:24
2022-11-18T13:24
прокуратура города севастополя
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Житель Севастополя сознался в убийстве сожительницы в ходе бытовой ссоры и предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура города.Инцидент произошел в августе в одном из домов на улице Гвардейской в Севастополе. Вспыхнувший на фоне алкогольного опьянения конфликт между сожителями закончился трагедией.После этого обвиняемый вызывал бригаду скорой медицинской помощи и в полицию, сознавшись в содеяном.В отношении 47-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье "убийство". До суда мужчина будет содержаться под арестом.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее жительница Джанкоя до смерти забила пожилую мать в ходе ссоры. Ее приговорили к десяти годам лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20221118/yaltinets-otsidit-chetyre-goda-za-izbienie-sozhitelnitsy-1125430335.html
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прокуратура города севастополя, происшествия, севастополь
Севастополец сознался в убийстве сожительницы в пьяном угаре
Житель Севастополя перед судом ответит за убийство сожительницы в ходе пьяной ссоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Житель Севастополя сознался в убийстве сожительницы в ходе бытовой ссоры и предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура города.
Инцидент произошел в августе в одном из домов на улице Гвардейской в Севастополе. Вспыхнувший на фоне алкогольного опьянения конфликт между сожителями закончился трагедией.
"В ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей несколько ударов хозяйственным ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении ведомства.
После этого обвиняемый вызывал бригаду скорой медицинской помощи и в полицию, сознавшись в содеяном.
В отношении 47-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье "убийство". До суда мужчина будет содержаться под арестом.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее жительница Джанкоя до смерти забила пожилую мать в ходе ссоры
. Ее приговорили к десяти годам лишения свободы.