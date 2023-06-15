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Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила" - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"
Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила" - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"
64-летний житель Алушты предстанет перед судом по обвинению в убийстве сына, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T11:08
2023-06-15T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. 64-летний житель Алушты предстанет перед судом по обвинению в убийстве сына, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Инцидент произошел в апреле этого года."Как полагает следствие, обвиняемый, находясь по месту жительства в квартире по улице Октябрьской в Алуште, в ходе ссоры нанес удар ножом своему сыну 1983 года рождения. В ходе следствия мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.В Следкоме по Крыму и Севастополю рассказали, что погибший мужчина систематически унижал своих пожилых родителей, в том числе прикованную к постели мать.Следствием дана оценка действиям органов, контролирующих условия проживания ранее судимого лица. Уточняется, что при посещении квартиры отец вводил проверяющих в заблуждение, сообщая об отсутствии проблем со стороны сына. Дело передано в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей женыВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаЖестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор
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крым, алушта, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, общество, закон и право, новости крыма
Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"

Прокуратура: 64-летний житель Алушты ответит за убийство ранее судимого сына

11:08 15.06.2023 (обновлено: 11:09 15.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. 64-летний житель Алушты предстанет перед судом по обвинению в убийстве сына, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел в апреле этого года.
"Как полагает следствие, обвиняемый, находясь по месту жительства в квартире по улице Октябрьской в Алуште, в ходе ссоры нанес удар ножом своему сыну 1983 года рождения. В ходе следствия мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В Следкоме по Крыму и Севастополю рассказали, что погибший мужчина систематически унижал своих пожилых родителей, в том числе прикованную к постели мать.
"Сын, возвращаясь после отбытия наказаний, устанавливал дома "тюремные правила", подвергая пожилых людей физическому насилию. Более того, ранее мужчина был судим за побои матери. Не выдержав систематических унижений в отношении прикованной к постели супруги, отец в ходе ссоры нанес нетрезвому сыну удар ножом, от чего тот скончался", - проинформировали в СК.
Следствием дана оценка действиям органов, контролирующих условия проживания ранее судимого лица. Уточняется, что при посещении квартиры отец вводил проверяющих в заблуждение, сообщая об отсутствии проблем со стороны сына. Дело передано в суд.
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