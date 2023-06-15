https://crimea.ria.ru/20230615/zhitel-alushty-zarezal-syna-za-izdevatelstva-i-tyuremnye-pravila-1129397990.html

Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"

Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила" - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"

64-летний житель Алушты предстанет перед судом по обвинению в убийстве сына, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T11:08

2023-06-15T11:08

2023-06-15T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. 64-летний житель Алушты предстанет перед судом по обвинению в убийстве сына, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Инцидент произошел в апреле этого года."Как полагает следствие, обвиняемый, находясь по месту жительства в квартире по улице Октябрьской в Алуште, в ходе ссоры нанес удар ножом своему сыну 1983 года рождения. В ходе следствия мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.В Следкоме по Крыму и Севастополю рассказали, что погибший мужчина систематически унижал своих пожилых родителей, в том числе прикованную к постели мать.Следствием дана оценка действиям органов, контролирующих условия проживания ранее судимого лица. Уточняется, что при посещении квартиры отец вводил проверяющих в заблуждение, сообщая об отсутствии проблем со стороны сына. Дело передано в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей женыВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаЖестокое убийство в Севастополе: троим подельникам вынесли приговор

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