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В Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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В Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца
В Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца - РИА Новости Крым, 17.01.2023
В Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца
Житель Севастополя обвиняется в том, что надругался над малолетней дочерью соседей по коммунальной квартире, оставшись наедине с ребенком в общем помещении. Об... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T13:50
2023-01-17T13:50
севастополь
прокуратура города севастополя
общество
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Житель Севастополя обвиняется в том, что надругался над малолетней дочерью соседей по коммунальной квартире, оставшись наедине с ребенком в общем помещении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По версии следствия, в октябре 2022 года 29-летний житель коммунальной квартиры на улице Горпищенко в Севастополе надругался над шестилетней дочерью соседей по коммуналке. По данным крымского главка Следкома России, мужчина воспользовался беспомощностью ребенка, оказавшись с ней наедине в помещении общего пользования.Мужчину заключили под стражу и по итогам расследования обвинили в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния малолетней. С обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 летСевастополец пойдет под суд за растление девочки через соцсетьЯлтинец получил 12,5 лет "строгача" за половые преступления
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, прокуратура города севастополя, общество, происшествия, новости крыма, новости
В Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца

Жителя Севастополя задержали за преступление против шестилетней девочки

13:50 17.01.2023
 
© Fotolia / Photographee.euМужчина возле детской комнаты. Архив
Мужчина возле детской комнаты. Архив
© Fotolia / Photographee.eu
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Житель Севастополя обвиняется в том, что надругался над малолетней дочерью соседей по коммунальной квартире, оставшись наедине с ребенком в общем помещении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
По версии следствия, в октябре 2022 года 29-летний житель коммунальной квартиры на улице Горпищенко в Севастополе надругался над шестилетней дочерью соседей по коммуналке. По данным крымского главка Следкома России, мужчина воспользовался беспомощностью ребенка, оказавшись с ней наедине в помещении общего пользования.
"Ребенок рассказал об ужасающем факте маме, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении силового ведомства.
Мужчину заключили под стражу и по итогам расследования обвинили в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния малолетней. С обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет
Севастополец пойдет под суд за растление девочки через соцсеть
Ялтинец получил 12,5 лет "строгача" за половые преступления
СевастопольПрокуратура города СевастополяОбществоПроисшествияНовости КрымаНовости
 
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