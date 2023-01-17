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В Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца

В Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца - РИА Новости Крым, 17.01.2023

В Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольца

Житель Севастополя обвиняется в том, что надругался над малолетней дочерью соседей по коммунальной квартире, оставшись наедине с ребенком в общем помещении. Об... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T13:50

2023-01-17T13:50

2023-01-17T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Житель Севастополя обвиняется в том, что надругался над малолетней дочерью соседей по коммунальной квартире, оставшись наедине с ребенком в общем помещении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По версии следствия, в октябре 2022 года 29-летний житель коммунальной квартиры на улице Горпищенко в Севастополе надругался над шестилетней дочерью соседей по коммуналке. По данным крымского главка Следкома России, мужчина воспользовался беспомощностью ребенка, оказавшись с ней наедине в помещении общего пользования.Мужчину заключили под стражу и по итогам расследования обвинили в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния малолетней. С обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 летСевастополец пойдет под суд за растление девочки через соцсетьЯлтинец получил 12,5 лет "строгача" за половые преступления

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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