https://crimea.ria.ru/20221214/dzhankoyskiy-pedofil-poydet-v-koloniyu-na-12-let-1125870785.html
Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет
Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет
Джанкойский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего педофила, совершившего насильственные действия в отношении ребенка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T10:10
2022-12-14T10:10
2022-12-14T10:10
новости крыма
прокуратура республики крым
закон и право
джанкой
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111381/28/1113812827_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_05dfeef0b192ede909b4e0e8e60625fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего педофила, совершившего насильственные действия в отношении ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По ее словам, вину в совершенном преступлении злоумышленник не признал.С учетом позиции государственного обвинителя подсудимого приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года. Пока приговор в законную силу не вступил.Ранее жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком. Чтобы запугать девочку, мужчина угрожал ей расправой над близкими. Читайте также на РИА Новости КрымКрымчанка отбилась от насильника, проникшего к ней в дом через форточкуСексуальное насилие над девушкой с ДЦП: в Крыму будут судить адыгейцаСплюньте и поговорите: как анализ ДНК разоблачает преступников
https://crimea.ria.ru/20221129/opravdatelnyy-prigovor-pochemu-v-krymu-ikh-malo-i-khorosho-li-eto-1125577474.html
джанкой
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111381/28/1113812827_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_b7734f10131dffc6440cdcb69ed6d32c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право, джанкой, крым, общество
Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет
В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии строгого режима