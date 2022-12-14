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Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет
Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет
Джанкойский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего педофила, совершившего насильственные действия в отношении ребенка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T10:10
2022-12-14T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего педофила, совершившего насильственные действия в отношении ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По ее словам, вину в совершенном преступлении злоумышленник не признал.С учетом позиции государственного обвинителя подсудимого приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года. Пока приговор в законную силу не вступил.Ранее жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком. Чтобы запугать девочку, мужчина угрожал ей расправой над близкими. Читайте также на РИА Новости КрымКрымчанка отбилась от насильника, проникшего к ней в дом через форточкуСексуальное насилие над девушкой с ДЦП: в Крыму будут судить адыгейцаСплюньте и поговорите: как анализ ДНК разоблачает преступников
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Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет

В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии строгого режима

10:10 14.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоВ Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии строгого режима
В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии строгого режима - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего педофила, совершившего насильственные действия в отношении ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"Судом установлено, что подсудимый в мае 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера", - уточнила обстоятельства дела старший помощник прокурора РК Дарья Бирюк.
По ее словам, вину в совершенном преступлении злоумышленник не признал.
С учетом позиции государственного обвинителя подсудимого приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года. Пока приговор в законную силу не вступил.
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