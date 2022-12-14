https://crimea.ria.ru/20221214/dzhankoyskiy-pedofil-poydet-v-koloniyu-na-12-let-1125870785.html

Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет

Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Джанкойский педофил пойдет в колонию на 12 лет

Джанкойский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего педофила, совершившего насильственные действия в отношении ребенка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T10:10

2022-12-14T10:10

2022-12-14T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего педофила, совершившего насильственные действия в отношении ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По ее словам, вину в совершенном преступлении злоумышленник не признал.С учетом позиции государственного обвинителя подсудимого приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года. Пока приговор в законную силу не вступил.Ранее жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком. Чтобы запугать девочку, мужчина угрожал ей расправой над близкими. Читайте также на РИА Новости КрымКрымчанка отбилась от насильника, проникшего к ней в дом через форточкуСексуальное насилие над девушкой с ДЦП: в Крыму будут судить адыгейцаСплюньте и поговорите: как анализ ДНК разоблачает преступников

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новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право, джанкой, крым, общество