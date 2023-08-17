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Педофил-рецидивист предстанет перед судом в Севастополе
Педофил-рецидивист предстанет перед судом в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Педофил-рецидивист предстанет перед судом в Севастополе
Мужчина, который уже был осужден за половые преступления против детей, снова предстанет перед судом за аналогичные деяния. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T16:43
2023-08-17T16:43
2023-08-17T16:43
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Мужчина, который уже был осужден за половые преступления против детей, снова предстанет перед судом за аналогичные деяния. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.Расследованием преступления занимались сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Им удалось выяснить, что в июле 2022 года подозреваемый приглашал к себе домой 15-летнюю дочку своей знакомой якобы сделать ей массаж. Однако дважды им были совершены насильственные действия сексуального характера.Так как он уже был осужден за подобное преступление в отношении детей, то находился под административным надзором ОМВД России по Гагаринскому района Севастополя. После совершения преступления мужчина покинул место проживания. Его объявили в розыск. В декабре 2022 года полицейские нашли подозреваемого в Краснодарском крае.Ему предъявлено обвинение по двум статьям: по ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) и по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Свою вину он не признает.Подозреваемого заключили под стражу. Материалы дела передали в прокуратуру для изучения и направления в суд. Заместитель прокурора города Севастополя в интересах несовершеннолетней потерпевшей направил также в суд иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджидал девочек в подъезде: в Севастополе будут судить эксгибиционистаВ Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порноНасиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, новости крыма, севастополь, происшествия, дети, крымский следком, общество
Педофил-рецидивист предстанет перед судом в Севастополе
В Севастополе суд вынесет приговор насильнику-рецидивисту, который выбирал в жертвы детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Мужчина, который уже был осужден за половые преступления против детей, снова предстанет перед судом за аналогичные деяния. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.
"Прокуратурой города Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному на ранее судимого 52-летнего мужчину. Дело о повторном совершении полового преступления в отношении ребенка направлено в суд", - говорится в Telegram-канале правоохранительного ведомства.
Расследованием преступления занимались сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Им удалось выяснить, что в июле 2022 года подозреваемый приглашал к себе домой 15-летнюю дочку своей знакомой якобы сделать ей массаж. Однако дважды им были совершены насильственные действия сексуального характера.
Так как он уже был осужден за подобное преступление в отношении детей, то находился под административным надзором ОМВД России по Гагаринскому района Севастополя. После совершения преступления мужчина покинул место проживания. Его объявили в розыск. В декабре 2022 года полицейские нашли подозреваемого в Краснодарском крае.
Ему предъявлено обвинение по двум статьям: по ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) и по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Свою вину он не признает.
Подозреваемого заключили под стражу. Материалы дела передали в прокуратуру для изучения и направления в суд. Заместитель прокурора города Севастополя в интересах несовершеннолетней потерпевшей направил также в суд иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда.
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