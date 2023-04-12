https://crimea.ria.ru/20230412/v-yalte-57-letniy-muzhchina-poydet-pod-sud-za-detskoe-porno-1128133869.html

В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно

В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно - РИА Новости Крым, 12.04.2023

В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно

В Ялте прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего мужчины, который обвиняется в разврате детей через соцсети, в сексуальном насилии... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T12:32

2023-04-12T12:32

2023-04-12T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Ялте прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего мужчины, который обвиняется в разврате детей через соцсети, в сексуальном насилии над несовершеннолетними, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов. Об этом сообщает прокуратура Крыма."Как полагает следствие, мужчина в период с апреля 2017 года по январь 2022 года вступал в переписку с несовершеннолетними в одной из социальных сетей и осуществлял сбор порнографических материалов", - говорится в сообщении.По данным Крымского Следкома, злоумышленник "вел переписку со школьниками и школьницами на непристойные темы, рассылал фотографии интимного содержания, требуя от несовершеннолетних того же". В общей сложности задержанный обвиняется в 19 эпизодах половых преступлений против несовершеннолетних.Полученный "материал" ялтинец распространял в сети.Уголовное дело ушло в Ялтинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.В Севастополе насильник-педофил получил 9 лет колонии >>"Преступные действия злоумышленника были выявлены и пресечены сотрудниками бюро специальных технических мероприятий МВД России. Житель Симеиза был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу", - добавили в республиканском СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 12 лет тюрьмы за педофилию и рассылку порноКрымчанин осужден за сбор детской порнографииВ Севастополе "онлайн-педофил" предстанет перед судом

https://crimea.ria.ru/20230411/sevastopolets-poluchil-7-let-kolonii-za-sovraschenie-pyatiletney-devochki-1128121935.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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