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В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно
В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно - РИА Новости Крым, 12.04.2023
В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно
В Ялте прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего мужчины, который обвиняется в разврате детей через соцсети, в сексуальном насилии... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T12:32
2023-04-12T12:32
2023-04-12T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Ялте прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего мужчины, который обвиняется в разврате детей через соцсети, в сексуальном насилии над несовершеннолетними, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов. Об этом сообщает прокуратура Крыма."Как полагает следствие, мужчина в период с апреля 2017 года по январь 2022 года вступал в переписку с несовершеннолетними в одной из социальных сетей и осуществлял сбор порнографических материалов", - говорится в сообщении.По данным Крымского Следкома, злоумышленник "вел переписку со школьниками и школьницами на непристойные темы, рассылал фотографии интимного содержания, требуя от несовершеннолетних того же". В общей сложности задержанный обвиняется в 19 эпизодах половых преступлений против несовершеннолетних.Полученный "материал" ялтинец распространял в сети.Уголовное дело ушло в Ялтинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.В Севастополе насильник-педофил получил 9 лет колонии >>"Преступные действия злоумышленника были выявлены и пресечены сотрудниками бюро специальных технических мероприятий МВД России. Житель Симеиза был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу", - добавили в республиканском СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 12 лет тюрьмы за педофилию и рассылку порноКрымчанин осужден за сбор детской порнографииВ Севастополе "онлайн-педофил" предстанет перед судом
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком, дети, новости крыма, общество, закон и право
В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно
Ялтинец пойдет под суд за сбор детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Ялте прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего мужчины, который обвиняется в разврате детей через соцсети, в сексуальном насилии над несовершеннолетними, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
"Как полагает следствие, мужчина в период с апреля 2017 года по январь 2022 года вступал в переписку с несовершеннолетними в одной из социальных сетей и осуществлял сбор порнографических материалов", - говорится в сообщении.
По данным Крымского Следкома, злоумышленник "вел переписку со школьниками и школьницами на непристойные темы, рассылал фотографии интимного содержания, требуя от несовершеннолетних того же". В общей сложности задержанный обвиняется в 19 эпизодах половых преступлений против несовершеннолетних.
Полученный "материал" ялтинец распространял в сети.
Уголовное дело ушло в Ялтинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
"Преступные действия злоумышленника были выявлены и пресечены сотрудниками бюро специальных технических мероприятий МВД России. Житель Симеиза был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу", - добавили в республиканском СК.
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