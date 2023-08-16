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Поджидал девочек в подъезде: в Севастополе будут судить эксгибициониста

Поджидал девочек в подъезде: в Севастополе будут судить эксгибициониста - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Поджидал девочек в подъезде: в Севастополе будут судить эксгибициониста

Жителя Карачаево-Черкесской Республики обвиняют в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних девочек в Севастополе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T10:58

2023-08-16T10:58

2023-08-16T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Жителя Карачаево-Черкесской Республики обвиняют в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних девочек в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ."31-летнего мужчину будут судить за половые преступления против детей. В апреле он был задержан и заключен под стражу. Вину в преступлениях против детей мужчина признал", - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено в суд прокуратурой города Севастополя.По данным надзорного ведомства, житель Карачаево-Черкесской Республики 1991 года рождения в 2020 году приехал к девушке, с которой познакомился в интернете. Когда они расстались, мужчина остался жить в Севастополе.Установлено, что в декабре 2021 года, ноябре 2022 года и марте 2023 года, выпив, он совершил акты эксгибиционизма в отношении трех малолетних девочек в возрасте 7, 8 и 11 лет. Мужчина поджидал их днем на улице и в подъезде жилого дома.Его причастность к совершению преступлений подтвердили заключения экспертиз и результаты исследований, а также опознания потерпевших. В итоге, мужчине предъявили обвинение по статье 132 Уголовного кодекса - "иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста". Задержали обвиняемого в Карачаево-Черкесской Республике. Суд заключил подозреваемого под стражу. Читайте также на РИА Новости Крым:Насиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судомВ Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порноВ Севастополе насильник-педофил получил 9 лет колонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, закон и право, крымский следком, прокуратура города севастополя, общество, дети, новости крыма