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В Севастополе жертвами педофила стали 34 ребенка

В Севастополе жертвами педофила стали 34 ребенка - РИА Новости Крым, 25.08.2023

В Севастополе жертвами педофила стали 34 ребенка

В Севастополе педофила, от действий которого пострадали 34 ребенка, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Ленинский районный суд... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T17:53

2023-08-25T17:53

2023-08-25T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе педофила, от действий которого пострадали 34 ребенка, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Ленинский районный суд города.В ходе судебного заседания было установлено, что 46-летний местный житель с июня 2015-го по апрель 2021 года под вымышленным именем вел переписку интимного характера с девочками в возрасте от 9 до 15 лет, в том числе и со своей дочерью. Общение носило циничный характер, сообщает пресс-служба суда.Всего, по данным правоохранителей, от действий обвиняемого пострадали 34 ребенка. Суд счел доказательства его вины достаточными, злоумышленник был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК РФ.В суде свою вину обвиняемый не признал. Согласно приговору, ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ограничением свободы на 2 года, а также принудительным наблюдением и лечением у психиатра. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Накануне сообщалось, что в Севастополе за половые преступления в отношении 15-летней девочки перед судом предстанет 52-летний обвиняемый, ранее судимый за такие же деяния.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцу дали 13 лет колонии за изнасилование малолетней дочериПоджидал девочек в подъезде: в Севастополе будут судить эксгибиционистаВ Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, дети, закон и право, новости крыма, общество, суды крыма, ленинский районный суд севастополя