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В Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки
В Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки - РИА Новости Крым, 15.09.2023
В Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки
В Севастополе под суд пойдет 70-летний местный житель, неоднократно осуществлявший сексуальное насилие в отношении 10-летней девочки, жившей по соседству. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T19:24
2023-09-15T19:24
2023-09-15T19:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет 70-летний местный житель, неоднократно осуществлявший сексуальное насилие в отношении 10-летней девочки, жившей по соседству. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.В полицию о случившемся заявила мать ребенка, как только сама узнала об этом. Злоумышленника задержали. По результатам расследования, которое провел районный отдел СК РФ по Севастополю, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины.Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Согласно соответствующей статье УК РФ, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокуратуры уже в Балаклавском районном суде Севастополя.Ранее в Севастополе к 13 годам тюрьмы приговорили педофила, жертвами которого стали 34 ребенка. Столько же получил местный житель за половые преступления, в том числе изнасилование малолетней дочери. Читайте также на РИА Новости Крым:Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии Поймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
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севастополь, новости крыма, происшествия, прокуратура города севастополя, полиция севастополя, суд, общество
В Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки
В Севастополе под суд пойдет 70-летний педофил за растление 10-летней соседки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет 70-летний местный житель, неоднократно осуществлявший сексуальное насилие в отношении 10-летней девочки, жившей по соседству. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"По версии следствия, в июне 2023 года злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заманивал к себе в дом проживающую по соседству 10-летнюю девочку и трижды совершил преступления против ее половой неприкосновенности", – говорится в сообщении ведомства.
В полицию о случившемся заявила мать ребенка, как только сама узнала об этом. Злоумышленника задержали. По результатам расследования, которое провел районный отдел СК РФ по Севастополю, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины.
Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Согласно соответствующей статье УК РФ, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокуратуры уже в Балаклавском районном суде Севастополя.
Ранее в Севастополе к 13 годам тюрьмы приговорили
педофила, жертвами которого стали 34 ребенка. Столько же получил
местный житель за половые преступления, в том числе изнасилование малолетней дочери.
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