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Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии
Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии
Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в нападении на несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T14:52
2023-08-30T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в нападении на несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Крыма.В ходе судебных разбирательств было установлено, что в августе прошлого года мужчина напал на девушку, причинил ей телесные повреждения и против ее воли совершил действия сексуального характера.Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание насильнику предстоит в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год. Пока приговор не вступил в законную силу.Отвечать перед судом предстоит и жителю Карачаево-Черкесской Республики, которому предъявлено обвинение в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних девочек в Севастополе. Своих жертв эксгибиционист поджидал на улице и в подъезде жилого дома. Уголовное дело направлено в суд прокуратурой города Севастополя.Читайте также на РИА Ноовости Крым:В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порноНасиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судомВ Севастополе насильник-педофил получил 9 лет колонии
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ленинский район, новости крыма, прокуратура республики крым, приговор, суд, происшествия, общество
Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии

Житель Крыма приговорен к восьми годам колонии за нападение на несовершеннолетнюю

14:52 30.08.2023 (обновлено: 14:53 30.08.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в нападении на несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Крыма.

"Житель Ленинского района признан виновным в совершении преступлений по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, которые совершены в отношении несовершеннолетней)", – говорится на сайте ведомства.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что в августе прошлого года мужчина напал на девушку, причинил ей телесные повреждения и против ее воли совершил действия сексуального характера.
Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание насильнику предстоит в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год. Пока приговор не вступил в законную силу.
Отвечать перед судом предстоит и жителю Карачаево-Черкесской Республики, которому предъявлено обвинение в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних девочек в Севастополе. Своих жертв эксгибиционист поджидал на улице и в подъезде жилого дома. Уголовное дело направлено в суд прокуратурой города Севастополя.
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Ленинский районНовости КрымаПрокуратура Республики КрымПриговорСудПроисшествияОбщество
 
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