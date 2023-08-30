https://crimea.ria.ru/20230830/nasilnik-iz-leninskogo-rayona-prigovoren-k-8-godam-kolonii-1131046275.html

Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии

Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии

Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в нападении на несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T14:52

2023-08-30T14:52

2023-08-30T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в нападении на несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Крыма.В ходе судебных разбирательств было установлено, что в августе прошлого года мужчина напал на девушку, причинил ей телесные повреждения и против ее воли совершил действия сексуального характера.Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание насильнику предстоит в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год. Пока приговор не вступил в законную силу.Отвечать перед судом предстоит и жителю Карачаево-Черкесской Республики, которому предъявлено обвинение в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних девочек в Севастополе. Своих жертв эксгибиционист поджидал на улице и в подъезде жилого дома. Уголовное дело направлено в суд прокуратурой города Севастополя.Читайте также на РИА Ноовости Крым:В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порноНасиловал свою 13-летнюю дочь: житель Севастополя предстанет перед судомВ Севастополе насильник-педофил получил 9 лет колонии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский район, новости крыма, прокуратура республики крым, приговор, суд, происшествия, общество