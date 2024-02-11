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Чем опасны разговоры с незнакомцами по телефону – эксперт по безопасности - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Чем опасны разговоры с незнакомцами по телефону – эксперт по безопасности
Чем опасны разговоры с незнакомцами по телефону – эксперт по безопасности - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Чем опасны разговоры с незнакомцами по телефону – эксперт по безопасности
Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам граждан при помощи записи их голоса или других биометрических данных. Об этом в эфире радио Sputnik... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T21:47
2024-02-11T21:47
мошенничество
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам граждан при помощи записи их голоса или других биометрических данных. Об этом в эфире радио Sputnik предупреждает профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.Эксперт отметил, что для получение необходимых данных злоумышленники могут позвонить потенциальной жертве по телефону, и в ходе разговора записать нужные им фразы или отдельные слова. И если гражданин использует биометрическую систему идентификации для доступа либо на Госуслуги, либо в личный кабинет для получения банковских и финансовых услуг, то может возникнуть проблема.Чтобы обезопасить себя, профессор рекомендует не поддерживать разговор с человеком, звонящим с незнакомого номера. Он также порекомендовал использовать двойную идентификацию.Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.Читайте также на РИА Новости Крым:Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничестваПроверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаОператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника
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мошенничество, совет эксперта, безопасность, общество, телефон, новости
Чем опасны разговоры с незнакомцами по телефону – эксперт по безопасности

Мошенники научились получать доступ к Госуслугам и банкам при помощи записи голоса

21:47 11.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка смотрит в мобильный телефон
Девушка смотрит в мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам граждан при помощи записи их голоса или других биометрических данных. Об этом в эфире радио Sputnik предупреждает профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.
Эксперт отметил, что для получение необходимых данных злоумышленники могут позвонить потенциальной жертве по телефону, и в ходе разговора записать нужные им фразы или отдельные слова. И если гражданин использует биометрическую систему идентификации для доступа либо на Госуслуги, либо в личный кабинет для получения банковских и финансовых услуг, то может возникнуть проблема.
"Преступники даже могут не вскрывать телефон, а просто позвонить и в ходе разговора "набить текст" с контрольными словами типа "да", "нет", "не знаю" – именно с теми, на которых работают системы голосовой идентификации", – уточнил Вехов.
Чтобы обезопасить себя, профессор рекомендует не поддерживать разговор с человеком, звонящим с незнакомого номера. Он также порекомендовал использовать двойную идентификацию.
"Я, например, не использую системы биометрической идентификации: по лицу, по голосу и так далее. А использую обычные системы идентификации, которые предусмотрены в банках и на портале Госуслуг, – уточнил он. – Если кто-то уже включил такую функцию, как идентификация по голосу, необходимо установить двухконтурную систему, чтобы приходило еще смс-сообщение и только после введения кода выполнялась та или иная операция".
Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.
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