https://crimea.ria.ru/20240211/chem-opasny-razgovory-s-neznakomtsami-po-telefonu--ekspert-po-bezopasnosti-1134844437.html

Чем опасны разговоры с незнакомцами по телефону – эксперт по безопасности

Чем опасны разговоры с незнакомцами по телефону – эксперт по безопасности - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Чем опасны разговоры с незнакомцами по телефону – эксперт по безопасности

Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам граждан при помощи записи их голоса или других биометрических данных. Об этом в эфире радио Sputnik... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T21:47

2024-02-11T21:47

2024-02-11T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам граждан при помощи записи их голоса или других биометрических данных. Об этом в эфире радио Sputnik предупреждает профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.Эксперт отметил, что для получение необходимых данных злоумышленники могут позвонить потенциальной жертве по телефону, и в ходе разговора записать нужные им фразы или отдельные слова. И если гражданин использует биометрическую систему идентификации для доступа либо на Госуслуги, либо в личный кабинет для получения банковских и финансовых услуг, то может возникнуть проблема.Чтобы обезопасить себя, профессор рекомендует не поддерживать разговор с человеком, звонящим с незнакомого номера. Он также порекомендовал использовать двойную идентификацию.Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что аферисты с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов.Читайте также на РИА Новости Крым:Письма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничестваПроверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаОператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника

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2024

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мошенничество, совет эксперта, безопасность, общество, телефон, новости