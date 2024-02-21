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Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве

Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве

Бывший мировой судья задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T16:34

2024-02-21T16:34

2024-02-21T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Бывший мировой судья задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Федеральной службы безопасности.По данным следствия, бывший судья пообещал финдиректору посодействовать в отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Однако не успел этого сделать, так как руководителя общества с ограниченной ответственностью задержали и поместили под домашний арест.Уголовное дело, заведенное на коммерсанта, было направлено в суд для рассмотрения по существу. Тогда подозреваемый сообщил финансовому директору, что он лично знаком с должностными лицами из числа руководства Верховного суда РФ."Для этого за 70 тысяч рублей был он готов выехать в Москву и решить с ними вопрос о назначении директору условного либо минимального наказания за денежное вознаграждение. В ходе поездки в Москву бывший судья с должностными лицами судебных органов не встречался и не намеревался этого делать", - уточняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Однако экс-судья все же убедил коммерсанта, что ему удалось договориться с коллегами. За это он потребовал 6 миллионов рублей: 4 миллиона для должностных лица Верховного суда надо передать сразу, а оставшуюся часть передать им же и Управлению Судебного департамента в Республике Крым перед вынесением приговора.При этом, по информации следствия, мировой судья в отставке понимал, что у него нет никакой возможности повлиять на решение суда, и передавать средства он никому не планировал."После получения денежных средств в виде купюры номиналом 5 тыс. рублей и муляжа денежных купюр, в целом имитирующих 4 млн рублей, мошенник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Таким образом он не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение 6 млн 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.В данных действиях мирового судьи в отставке следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество: умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). По данной статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублейЭкс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млнБрали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, крым, новости крыма, общество, видео