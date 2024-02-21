Рейтинг@Mail.ru
Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240221/eks-mirovoy-sudya-zaderzhan-fsb-v-krymu-po-podozreniyu-v-moshennichestve-1135132484.html
Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве
Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве
Бывший мировой судья задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T16:34
2024-02-21T16:48
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901400_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_753e8d6567c7ebb39214281b4ea812e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Бывший мировой судья задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Федеральной службы безопасности.По данным следствия, бывший судья пообещал финдиректору посодействовать в отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Однако не успел этого сделать, так как руководителя общества с ограниченной ответственностью задержали и поместили под домашний арест.Уголовное дело, заведенное на коммерсанта, было направлено в суд для рассмотрения по существу. Тогда подозреваемый сообщил финансовому директору, что он лично знаком с должностными лицами из числа руководства Верховного суда РФ."Для этого за 70 тысяч рублей был он готов выехать в Москву и решить с ними вопрос о назначении директору условного либо минимального наказания за денежное вознаграждение. В ходе поездки в Москву бывший судья с должностными лицами судебных органов не встречался и не намеревался этого делать", - уточняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Однако экс-судья все же убедил коммерсанта, что ему удалось договориться с коллегами. За это он потребовал 6 миллионов рублей: 4 миллиона для должностных лица Верховного суда надо передать сразу, а оставшуюся часть передать им же и Управлению Судебного департамента в Республике Крым перед вынесением приговора.При этом, по информации следствия, мировой судья в отставке понимал, что у него нет никакой возможности повлиять на решение суда, и передавать средства он никому не планировал."После получения денежных средств в виде купюры номиналом 5 тыс. рублей и муляжа денежных купюр, в целом имитирующих 4 млн рублей, мошенник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Таким образом он не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение 6 млн 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.В данных действиях мирового судьи в отставке следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество: умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). По данной статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублейЭкс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млнБрали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901400_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c24ede7a27fe8685731925a5666617e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, крым, новости крыма, общество, видео
Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве

Бывший мировой судья задержан ФСБ при получении 4 млн рублей от фигуранта уголовного дела

16:34 21.02.2024 (обновлено: 16:48 21.02.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Бывший мировой судья задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Федеральной службы безопасности.

"Задокументирована и пресечена противоправная деятельность мирового судьи в отставке, который мошенническим способом пытался получить свыше 6 млн рублей от фигуранта уголовного дела – финансового директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в хищении 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший судья пообещал финдиректору посодействовать в отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Однако не успел этого сделать, так как руководителя общества с ограниченной ответственностью задержали и поместили под домашний арест.
Уголовное дело, заведенное на коммерсанта, было направлено в суд для рассмотрения по существу. Тогда подозреваемый сообщил финансовому директору, что он лично знаком с должностными лицами из числа руководства Верховного суда РФ.
"Для этого за 70 тысяч рублей был он готов выехать в Москву и решить с ними вопрос о назначении директору условного либо минимального наказания за денежное вознаграждение. В ходе поездки в Москву бывший судья с должностными лицами судебных органов не встречался и не намеревался этого делать", - уточняют в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Однако экс-судья все же убедил коммерсанта, что ему удалось договориться с коллегами. За это он потребовал 6 миллионов рублей: 4 миллиона для должностных лица Верховного суда надо передать сразу, а оставшуюся часть передать им же и Управлению Судебного департамента в Республике Крым перед вынесением приговора.
При этом, по информации следствия, мировой судья в отставке понимал, что у него нет никакой возможности повлиять на решение суда, и передавать средства он никому не планировал.
"После получения денежных средств в виде купюры номиналом 5 тыс. рублей и муляжа денежных купюр, в целом имитирующих 4 млн рублей, мошенник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Таким образом он не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение 6 млн 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
В данных действиях мирового судьи в отставке следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество: умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). По данной статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей
Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
Брали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:3923 февраля в Симферополе будет ограничено движение
17:11В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов
16:55Аксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%
16:34Бывший мировой судья задержан ФСБ в Крыму по подозрению в мошенничестве
16:28В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме
16:17Море разрушает братскую могилу под Керчью
15:57Погода в Крыму на 23 февраля – прогноз
15:32Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи
15:21Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
15:16Мусор в Евпатории – Аксенов дал срок на организацию саночистки города
15:02Бои под Авдеевкой: армия России продвигается вперед
14:44Почти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО
14:08Кровная проблема: конфликт между Украиной и Польшей будет нарастать
13:56"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страны
13:37В ДТП с тремя авто в Евпатории пострадал пассажир
13:22Аксенов наградил участников Народного ополчения Крыма
13:08Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезона
13:03Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле
12:55Пожар в Алуште – огонь охватил двухэтажный жилой дом
12:32И снова праздники: как быстро, выгодно и безопасно купить подарки
Лента новостейМолния