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Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей
Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей
Один из работников компании "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T17:17
2024-02-15T17:17
2024-02-15T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Один из работников компании "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики поблагодарил правоохранителей и обратился к жителям Крыма с просьбой "сообщать в его соцсети о незаконных действиях работников компании и так называемых "решал", которые обещают "помощь" в решении тех или иных вопросов.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сергей Аксенов заявил, что и финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупкахСНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"
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Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей
Аксенов: один из работников Крымэнерго задержан за взятку в 1,8 млн рублей
17:17 15.02.2024 (обновлено: 17:25 15.02.2024)