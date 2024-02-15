https://crimea.ria.ru/20240215/rabotnik-krymenergo-zaderzhan-za-vzyatku-v-18-mln-rubley-1134975794.html

Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей

Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей

Один из работников компании "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T17:17

2024-02-15T17:17

2024-02-15T17:25

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сергей аксенов

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взятка

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Один из работников компании "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики поблагодарил правоохранителей и обратился к жителям Крыма с просьбой "сообщать в его соцсети о незаконных действиях работников компании и так называемых "решал", которые обещают "помощь" в решении тех или иных вопросов.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сергей Аксенов заявил, что и финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупкахСНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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