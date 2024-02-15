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Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей
Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей
Один из работников компании "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T17:17
2024-02-15T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Один из работников компании "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики поблагодарил правоохранителей и обратился к жителям Крыма с просьбой "сообщать в его соцсети о незаконных действиях работников компании и так называемых "решал", которые обещают "помощь" в решении тех или иных вопросов.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сергей Аксенов заявил, что и финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго". Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупкахСНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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гуп рк "крымэнерго", сергей аксенов, крым, происшествия, взятка, новости крыма
Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей

Аксенов: один из работников Крымэнерго задержан за взятку в 1,8 млн рублей

17:17 15.02.2024 (обновлено: 17:25 15.02.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Один из работников компании "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"За получение взятки в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей задержан один из работников предприятия "Крымэнерго". Работа по наведению порядка в "Крымэнерго" будет продолжена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики поблагодарил правоохранителей и обратился к жителям Крыма с просьбой "сообщать в его соцсети о незаконных действиях работников компании и так называемых "решал", которые обещают "помощь" в решении тех или иных вопросов.
Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго".
Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Сергей Аксенов заявил, что и финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".
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ГУП РК "Крымэнерго"Сергей АксеновКрымПроисшествияВзяткаНовости Крыма
 
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