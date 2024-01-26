https://crimea.ria.ru/20240126/aksenov-dal-krymenergo-nedelyu-na-reorganizatsiyu-podklyucheniy-k-setyam-1134475377.html

Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям

Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям

"Крымэнерго" должно подключать не менее 500 абонентов в неделю. План по реорганизации работы необходимо проработать в течение недели, заявил глава республики... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T14:40

2024-01-26T14:40

2024-01-26T14:41

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. "Крымэнерго" должно подключать не менее 500 абонентов в неделю. План по реорганизации работы необходимо проработать в течение недели, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что процесс приема заявок должен быть полностью автоматизирован."Для этого необходимо настроить четкую работу личного кабинета на сайте предприятия и телефонной горячей линии. Ни один производственный процесс не должен идти в убыток "Крымэнерго", - акцентировал глава региона и добавил, что это позволит предприятию избавиться от долгов по техприсоединениям и повысить объем доходов, чтобы их "хватало и на текущие нужды, и на развитие".В октябре глава региона указывал, что "Крымэнерго" проводит около 250 подключений в неделю. Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахПроверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках

https://crimea.ria.ru/20240126/predsedatelyam-kooperativov-i-snt-v-krymu-zapretyat-brat-dengi-za-svet-1134475171.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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