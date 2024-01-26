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Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям
Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям
"Крымэнерго" должно подключать не менее 500 абонентов в неделю. План по реорганизации работы необходимо проработать в течение недели, заявил глава республики... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T14:40
2024-01-26T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. "Крымэнерго" должно подключать не менее 500 абонентов в неделю. План по реорганизации работы необходимо проработать в течение недели, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что процесс приема заявок должен быть полностью автоматизирован."Для этого необходимо настроить четкую работу личного кабинета на сайте предприятия и телефонной горячей линии. Ни один производственный процесс не должен идти в убыток "Крымэнерго", - акцентировал глава региона и добавил, что это позволит предприятию избавиться от долгов по техприсоединениям и повысить объем доходов, чтобы их "хватало и на текущие нужды, и на развитие".В октябре глава региона указывал, что "Крымэнерго" проводит около 250 подключений в неделю. Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахПроверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
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крым, сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, общество, электросети, электроэнергия, электросети крыма, новости крыма
Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на реорганизацию подключений к сетям

"Крымэнерго" должно подключать 500 новых абонентов в неделю – Аксенов

14:40 26.01.2024 (обновлено: 14:41 26.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. "Крымэнерго" должно подключать не менее 500 абонентов в неделю. План по реорганизации работы необходимо проработать в течение недели, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Крымэнерго" в течение недели необходимо проработать план, каким образом реорганизовать работы по техприсоединениям, чтобы увеличить целевой показатель, и выйти на объем 500 абонентов в неделю", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Он подчеркнул, что процесс приема заявок должен быть полностью автоматизирован.
"Для этого необходимо настроить четкую работу личного кабинета на сайте предприятия и телефонной горячей линии. Ни один производственный процесс не должен идти в убыток "Крымэнерго", - акцентировал глава региона и добавил, что это позволит предприятию избавиться от долгов по техприсоединениям и повысить объем доходов, чтобы их "хватало и на текущие нужды, и на развитие".
В октябре глава региона указывал, что "Крымэнерго" проводит около 250 подключений в неделю. Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".
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