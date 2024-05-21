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В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море

В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море - РИА Новости Крым, 21.05.2024

В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море

Минобороны России представило проект постановления правительства, предусматривающий обновление координат государственной границы у материкового побережья и... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T21:52

2024-05-21T21:52

2024-05-21T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Минобороны России представило проект постановления правительства, предусматривающий обновление координат государственной границы у материкового побережья и островов Российской Федерации в Балтийском море. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Проектом, в частности, предполагается установить отсутствующую ранее систему прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск, что позволит использовать данную акваторию как внутренние морские воды России.В Минобороны также предлагают признать недействительным раздел "Балтийское море" в действующем с 1985 года перечне географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей.Сейчас прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод, пояснили в оборонном ведомстве. Кроме того, действующий раздел не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств.В случае принятия проекта постановления изменится прохождение госграницы на море у Калининградской области.Государственные морские навигационные карты в этом случае скорректируют и переиздадут, чтобы обеспечить безопасность мореплавания.На данный момент проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, россия, граница, балтийское море