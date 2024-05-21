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В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море
В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море - РИА Новости Крым, 21.05.2024
В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море
Минобороны России представило проект постановления правительства, предусматривающий обновление координат государственной границы у материкового побережья и... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T21:52
2024-05-21T21:52
министерство обороны рф
новости
россия
граница
балтийское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Минобороны России представило проект постановления правительства, предусматривающий обновление координат государственной границы у материкового побережья и островов Российской Федерации в Балтийском море. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Проектом, в частности, предполагается установить отсутствующую ранее систему прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск, что позволит использовать данную акваторию как внутренние морские воды России.В Минобороны также предлагают признать недействительным раздел "Балтийское море" в действующем с 1985 года перечне географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей.Сейчас прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод, пояснили в оборонном ведомстве. Кроме того, действующий раздел не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств.В случае принятия проекта постановления изменится прохождение госграницы на море у Калининградской области.Государственные морские навигационные карты в этом случае скорректируют и переиздадут, чтобы обеспечить безопасность мореплавания.На данный момент проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, россия, граница, балтийское море
В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море

В Минобороны предложили обновить внешнюю границу территориального моря России в Балтике

21:52 21.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкВид на Балтийскую косу в Балтийске
Вид на Балтийскую косу в Балтийске - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Минобороны России представило проект постановления правительства, предусматривающий обновление координат государственной границы у материкового побережья и островов Российской Федерации в Балтийском море. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом, в частности, предполагается установить отсутствующую ранее систему прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск, что позволит использовать данную акваторию как внутренние морские воды России.
В Минобороны также предлагают признать недействительным раздел "Балтийское море" в действующем с 1985 года перечне географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей.
Сейчас прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод, пояснили в оборонном ведомстве. Кроме того, действующий раздел не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств.

"Географические координаты точек в свое время определили по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленных по материалам работ середины XX века, они не в полной мере соответствуют современной географической обстановке", – добавили в МО РФ.

В случае принятия проекта постановления изменится прохождение госграницы на море у Калининградской области.
Государственные морские навигационные карты в этом случае скорректируют и переиздадут, чтобы обеспечить безопасность мореплавания.
На данный момент проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.
 
Министерство обороны РФНовостиРоссияГраницаБалтийское море
 
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