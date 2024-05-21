https://crimea.ria.ru/20240521/chto-budet-s-tsenami-na-benzin-iz-za-otmeny-zapreta-na-eksport-iz-rossii-1137472695.html

Что будет с ценами на бензин из-за отмены запрета на экспорт из России

Что будет с ценами на бензин из-за отмены запрета на экспорт из России - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Что будет с ценами на бензин из-за отмены запрета на экспорт из России

Цены на бензин в России в связи с отменой временного запрета на его экспорт будут заметно расти на бирже, но не в рознице. Прогнозами поделился ведущий эксперт... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T21:38

2024-05-21T21:38

2024-05-21T21:52

бензин

радио "спутник в крыму"

станислав митрахович

мнения

топливо

дизельное топливо

цены и тарифы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Цены на бензин в России в связи с отменой временного запрета на его экспорт будут заметно расти на бирже, но не в рознице. Прогнозами поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире радио "Спутник в Крыму".Как отреагируют рынки на снятие запретаПравительство России приостановило временный запрет на экспорт бензина с 20 мая. Его сняли до 30 июня, а с 1 июля ограничение продолжит действовать.Митрахович напомнил, что запрет на экспорт, который составляет 10% от общего объема производимого топлива, принимали как упреждающую меру, чтобы избежать возникновения локальных дефицитов топлива в России. И сейчас, судя по всему, у властей волнений по этому поводу стало меньше, отметил он.С отменой запрета у компаний возникает экспортная альтернатива, на что цены обычно реагируют ростом. "Поэтому, скорее всего, будет рост стоимости бензина на бирже", – предположил Митрахович.Иная ситуация ждет розничный рынок бензина, где действуют политические соглашения между правительством и компаниями, считает он.Он отметил, что в России примерно 40% заправочных станций принадлежат вертикально интегрированным компаниям и 60% – независимым заправщикам. При этом по объему продаж соотношение обратное: первые продают больше.По мнению Митраховича, на снятие запрета на экспорт никак не отреагирует рынок дизельного топлива, несмотря на то, что спрос на него в России растет.Митрахович также подчеркнул, что запрет на экспорт бензина не случайно возобновится в июле и до конца лета: в это время на него будет пиковый спрос.С чем может быть связан рост цен на топливоЭксперт не исключил повышения розничных цен на топливо в России, но не по причине временного возобновления экспорта."В прошлом году у нас основной причиной роста цен на бензин и возникновения локальных дефицитов было повышение прямых налогов. Сейчас идут дискуссии о том, что дальше будет делаться с налогами. Если они будут повышаться, то да, есть риск роста стоимости нефтепродуктов в розницу", – предупредил эксперт.Митрахович отметил, что справиться с проблемой в 2023-м удалось после того, как вернули демпфер.Напомним, временный запрет экспорта бензина, одобренный премьер-министром Михаилом Мишустиным, был введен с 1 марта в качестве превентивной меры перед началом сезона высокого спроса. Кроме того, это стало дополнительной страховкой на фоне внеплановых ремонтов. Предполагалось, что мера будет действовать в течение полугода – до 31 августа. При этом вице-премьер Александр Новак отмечал, что в случае насыщения рынка запрет может быть отменен.Читайте также на РИА Новости Крым:Новак поручил ФАС проверить цены на топливо в Южном федеральном округеМишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарствЗачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, станислав митрахович, мнения, топливо, дизельное топливо, цены и тарифы