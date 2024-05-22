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Отключения электричества в Севастополе – график на 22 мая
Отключения электричества в Севастополе – график на 22 мая - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Отключения электричества в Севастополе – график на 22 мая
В Севастополе 22 мая в связи с плановым ремонтом электрического оборудования ожидаются отключения энергии в некоторых районах. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T06:43
2024-05-22T06:43
2024-05-22T06:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 22 мая в связи с плановым ремонтом электрического оборудования ожидаются отключения энергии в некоторых районах. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго"Так, в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа на время проведения работ электричества не будет в некоторых домах на улицах Будищева, Лазаревская, Минская, Углицкая (и Углицкий тупик), Хрущева, 2-я линия Бомбор, Героев Севастополя, Подольцева, Драчука, Кавказская, Каспийская, Артиллеристов, Танкистов, Донская, Летчика Минакова, Летчика Мусатова, Колодкина, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Согласия, Сапфирная, Агатовая, Яхонтовая, Евгения Алисова, Симиренко, а также в переулках Галицкий, Адмиральский, Олонецкий, Перекомский, 1-й и 2-й Аквамариновый, Топазный, на Петровском спуске и на территории СТ "Черноморец", ТСН "Троллейбусник-2", СТ "Медик-7", СНТ "Дорожник".В тот же период на время проведения работ буде отключено электричество в селах:Верхнесадовое – на улице Севастопольской;Фронтовое – на улицах Краснореченская, Механизаторов, Новая, Вишневая, 345 дивизии, 60-лет Октября, ул. Сары-Синапная и переулок Майский.Кроме того, для безопасного выполнения ремонтных работ на высоковольтной сети по заявке ООО "ЭнергоСтрой" с 11:00 до 12:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям в Юхариной балке:ТСН СТ "Таврия", "Кипарис", "Скиф", "Интеграл, "Клеры-3", "Торпеда", "Огонек", "Оптимист";СТ "Икар-2", "Ока", "Сосенки", "Парус-2", "Дружный-2", "Мрия", "Рассвет", "Корабел", "Вулкан", "Гидронавт", "Кристалл-2", "Скалистый-89";ТСН "Наука", "Бриз", "Рассвет-3";ОК ДСК "Лукоморье-Сервис".Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбусы и городское освещение отключат в СевастополеВсе ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - РазвожаевРазвожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя
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севастополь
Отключения электричества в Севастополе – график на 22 мая
В Севастополе 22 мая в связи с ремонтом в некоторых районах отключат свет
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 22 мая в связи с плановым ремонтом электрического оборудования ожидаются отключения энергии в некоторых районах. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго"
Так, в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа на время проведения работ электричества не будет в некоторых домах на улицах Будищева, Лазаревская, Минская, Углицкая (и Углицкий тупик), Хрущева, 2-я линия Бомбор, Героев Севастополя, Подольцева, Драчука, Кавказская, Каспийская, Артиллеристов, Танкистов, Донская, Летчика Минакова, Летчика Мусатова, Колодкина, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Согласия, Сапфирная, Агатовая, Яхонтовая, Евгения Алисова, Симиренко, а также в переулках Галицкий, Адмиральский, Олонецкий, Перекомский, 1-й и 2-й Аквамариновый, Топазный, на Петровском спуске и на территории СТ "Черноморец", ТСН "Троллейбусник-2", СТ "Медик-7", СНТ "Дорожник".
В тот же период на время проведения работ буде отключено электричество в селах:
Верхнесадовое – на улице Севастопольской;
Фронтовое – на улицах Краснореченская, Механизаторов, Новая, Вишневая, 345 дивизии, 60-лет Октября, ул. Сары-Синапная и переулок Майский.
Кроме того, для безопасного выполнения ремонтных работ на высоковольтной сети по заявке ООО "ЭнергоСтрой" с 11:00 до 12:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям в Юхариной балке:
ТСН СТ "Таврия", "Кипарис", "Скиф", "Интеграл, "Клеры-3", "Торпеда", "Огонек", "Оптимист";
СТ "Икар-2", "Ока", "Сосенки", "Парус-2", "Дружный-2", "Мрия", "Рассвет", "Корабел", "Вулкан", "Гидронавт", "Кристалл-2", "Скалистый-89";
ТСН "Наука", "Бриз", "Рассвет-3";
ОК ДСК "Лукоморье-Сервис".
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