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В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным
В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным - РИА Новости Крым, 21.05.2024
В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным
В Алуште простились с героем спецоперации, санитарным инструктором первой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержантом Точилкиным Романом Валерьевичем... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T20:18
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алушта
галина огнева
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Алуште простились с героем спецоперации, санитарным инструктором первой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержантом Точилкиным Романом Валерьевичем. Об этом сообщил глава администрации города Галина Огнева.По информации главы города, родные и друзья отзываются о Романе Точилкине, как о добром, внимательном, уравновешенном, ответственном, отзывчивом человеке и хорошем семьянине.С мая 2023 года Роман стал участником специальной военной операции. С первых дней службы не раз героически спасал жизни своих сослуживцев. Погиб Роман Валерьевич 30 апреля 2024 года, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с героем спецоперации Денисом ОбрамцомВ Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром ЯценкоВ Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым
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РИА Новости Крым
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алушта, галина огнева, память, утраты
В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным

В Алуште простились с погибшим санитарным инструктором Романом Точилкиным

20:18 21.05.2024 (обновлено: 20:19 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвеча и Библия
Свеча и Библия - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Алуште простились с героем спецоперации, санитарным инструктором первой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержантом Точилкиным Романом Валерьевичем. Об этом сообщил глава администрации города Галина Огнева.
"Алуштинцы сегодня простились с храбрым воином, нашим земляком, замечательным человеком, санитарным инструктором первой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержантом Точилкиным Романом Валерьевичем", – написала в своем Telegram-канале Огнева.
По информации главы города, родные и друзья отзываются о Романе Точилкине, как о добром, внимательном, уравновешенном, ответственном, отзывчивом человеке и хорошем семьянине.
С мая 2023 года Роман стал участником специальной военной операции. С первых дней службы не раз героически спасал жизни своих сослуживцев. Погиб Роман Валерьевич 30 апреля 2024 года, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции.

"К сожалению, боевые действия не бывают без потерь, – добавила глава администрации. – Светлая память о настоящем патриоте Точилкине Романе Валерьевиче навсегда сохранится в наших сердцах".

© Telegram Галина ОгневаРоман Точилкин
Роман Точилкин
© Telegram Галина Огнева
Роман Точилкин
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АлуштаГалина ОгневаПамятьУтраты
 
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