https://crimea.ria.ru/20240521/v-alushte-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-romanom-tochilkinym-1137474730.html

В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным

В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным - РИА Новости Крым, 21.05.2024

В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным

В Алуште простились с героем спецоперации, санитарным инструктором первой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержантом Точилкиным Романом Валерьевичем... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T20:18

2024-05-21T20:18

2024-05-21T20:19

алушта

галина огнева

память

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Алуште простились с героем спецоперации, санитарным инструктором первой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержантом Точилкиным Романом Валерьевичем. Об этом сообщил глава администрации города Галина Огнева.По информации главы города, родные и друзья отзываются о Романе Точилкине, как о добром, внимательном, уравновешенном, ответственном, отзывчивом человеке и хорошем семьянине.С мая 2023 года Роман стал участником специальной военной операции. С первых дней службы не раз героически спасал жизни своих сослуживцев. Погиб Роман Валерьевич 30 апреля 2024 года, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с героем спецоперации Денисом ОбрамцомВ Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром ЯценкоВ Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым

алушта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, галина огнева, память, утраты