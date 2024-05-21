https://crimea.ria.ru/20240521/v-alushte-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-romanom-tochilkinym-1137474730.html
В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным
В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным - РИА Новости Крым, 21.05.2024
В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным
В Алуште простились с героем спецоперации, санитарным инструктором первой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержантом Точилкиным Романом Валерьевичем... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T20:18
2024-05-21T20:18
2024-05-21T20:19
алушта
галина огнева
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Алуште простились с героем спецоперации, санитарным инструктором первой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержантом Точилкиным Романом Валерьевичем. Об этом сообщил глава администрации города Галина Огнева.По информации главы города, родные и друзья отзываются о Романе Точилкине, как о добром, внимательном, уравновешенном, ответственном, отзывчивом человеке и хорошем семьянине.С мая 2023 года Роман стал участником специальной военной операции. С первых дней службы не раз героически спасал жизни своих сослуживцев. Погиб Роман Валерьевич 30 апреля 2024 года, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с героем спецоперации Денисом ОбрамцомВ Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром ЯценкоВ Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым
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РИА Новости Крым
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алушта, галина огнева, память, утраты
В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным
В Алуште простились с погибшим санитарным инструктором Романом Точилкиным
20:18 21.05.2024 (обновлено: 20:19 21.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Алуште простились с героем спецоперации, санитарным инструктором первой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержантом Точилкиным Романом Валерьевичем. Об этом сообщил глава администрации города Галина Огнева.
"Алуштинцы сегодня простились с храбрым воином, нашим земляком, замечательным человеком, санитарным инструктором первой гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержантом Точилкиным Романом Валерьевичем", – написала в своем Telegram-канале Огнева.
По информации главы города, родные и друзья отзываются о Романе Точилкине, как о добром, внимательном, уравновешенном, ответственном, отзывчивом человеке и хорошем семьянине.
С мая 2023 года Роман стал участником специальной военной операции. С первых дней службы не раз героически спасал жизни своих сослуживцев. Погиб Роман Валерьевич 30 апреля 2024 года, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции.
"К сожалению, боевые действия не бывают без потерь, – добавила глава администрации. – Светлая память о настоящем патриоте Точилкине Романе Валерьевиче навсегда сохранится в наших сердцах".
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