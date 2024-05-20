https://crimea.ria.ru/20240520/v-nizhnegorske-prostilis-s-geroem-svo-vladimirom-yatsenko-1137443641.html

В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко

В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко

В Нижнегорске в понедельник прошло прощаение с погибшим героем СВО Владимиром Яценко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T20:32

2024-05-20T20:32

2024-05-20T20:32

утраты

антон кравец

память

нижнегорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Нижнегорске в понедельник прошло прощаение с погибшим героем СВО Владимиром Яценко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.Владимир Яценко родился и вырос в Нижнегорском селе Емельяновка. Получил специальность механизатора, работал на предприятиях в разных регионах Крыма, был активным участником событий Крымской весны, занимался волонтерской деятельностью, являлся депутатом Емельяновского сельского совета двух созывов.Принимал участие в специальной военной операции в составе Симферопольской 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушел на фронт добровольцем: Алушта простилась с погибшим героем СВОВ Алуште простились с подполковником ВС РФ Александром КулаковымПогиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО

нижнегорский район

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утраты, антон кравец, память, нижнегорский район