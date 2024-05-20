Рейтинг@Mail.ru
В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240520/v-nizhnegorske-prostilis-s-geroem-svo-vladimirom-yatsenko-1137443641.html
В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко
В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко
В Нижнегорске в понедельник прошло прощаение с погибшим героем СВО Владимиром Яценко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T20:32
2024-05-20T20:32
утраты
антон кравец
память
нижнегорский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137443491_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_5a47af802ee7b4f950cb445711fdb24e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Нижнегорске в понедельник прошло прощаение с погибшим героем СВО Владимиром Яценко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.Владимир Яценко родился и вырос в Нижнегорском селе Емельяновка. Получил специальность механизатора, работал на предприятиях в разных регионах Крыма, был активным участником событий Крымской весны, занимался волонтерской деятельностью, являлся депутатом Емельяновского сельского совета двух созывов.Принимал участие в специальной военной операции в составе Симферопольской 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушел на фронт добровольцем: Алушта простилась с погибшим героем СВОВ Алуште простились с подполковником ВС РФ Александром КулаковымПогиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
нижнегорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137443491_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_d16c4313cf4f668f27cb6329cbca4e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, антон кравец, память, нижнегорский район
В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко

В Нижнегорске простились с погибшим героем СВО Владимиром Яценко

20:32 20.05.2024
 
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики КрымВ Нижнегорске простились с погибшим героем СВО Владимиром Яценко
В Нижнегорске простились с погибшим героем СВО Владимиром Яценко
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Нижнегорске в понедельник прошло прощаение с погибшим героем СВО Владимиром Яценко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.

"Сегодня простились с Героем, участником специальной военной операции – Яценко Владимиром Петровичем. Погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах", – написал Кравец в своем Telegram-канале.

Владимир Яценко родился и вырос в Нижнегорском селе Емельяновка. Получил специальность механизатора, работал на предприятиях в разных регионах Крыма, был активным участником событий Крымской весны, занимался волонтерской деятельностью, являлся депутатом Емельяновского сельского совета двух созывов.
Принимал участие в специальной военной операции в составе Симферопольской 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ушел на фронт добровольцем: Алушта простилась с погибшим героем СВО
В Алуште простились с подполковником ВС РФ Александром Кулаковым
Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
УтратыАнтон КравецПамятьНижнегорский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:44Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
20:32В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко
20:11В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
19:53В России растут объемы добычи газа – Путин
19:28Удары американскими ракетами по России – пойдут ли на это США
19:19Авария в Евпатории – подача воды откладывается, школы и сады на дистанте
19:01Как выглядит "яблочный" апокалипсис: в Белогорском районе вымерзли сады
18:43Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия
18:21В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции
18:16Новые перестановки в Министерстве обороны
18:03В Крым запускают еще один летний поезд
17:37Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется вода
17:26Путин поговорил по телефону с исполняющим обязанности президента Ирана
17:10Выявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм
16:52ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое
16:34Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества
16:16На мастер-классе SputnikPro эксперт объяснил двойственность нейросетей
16:03Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенке
15:47Скончалась вдова Михаила Пуговкина
15:37Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску
Лента новостейМолния