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В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко
В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко
В Нижнегорске в понедельник прошло прощаение с погибшим героем СВО Владимиром Яценко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T20:32
2024-05-20T20:32
2024-05-20T20:32
утраты
антон кравец
память
нижнегорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Нижнегорске в понедельник прошло прощаение с погибшим героем СВО Владимиром Яценко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.Владимир Яценко родился и вырос в Нижнегорском селе Емельяновка. Получил специальность механизатора, работал на предприятиях в разных регионах Крыма, был активным участником событий Крымской весны, занимался волонтерской деятельностью, являлся депутатом Емельяновского сельского совета двух созывов.Принимал участие в специальной военной операции в составе Симферопольской 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушел на фронт добровольцем: Алушта простилась с погибшим героем СВОВ Алуште простились с подполковником ВС РФ Александром КулаковымПогиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
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РИА Новости Крым
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утраты, антон кравец, память, нижнегорский район
В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром Яценко
В Нижнегорске простились с погибшим героем СВО Владимиром Яценко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Нижнегорске в понедельник прошло прощаение с погибшим героем СВО Владимиром Яценко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.
"Сегодня простились с Героем, участником специальной военной операции – Яценко Владимиром Петровичем. Погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах", – написал Кравец в своем Telegram-канале.
Владимир Яценко родился и вырос в Нижнегорском селе Емельяновка. Получил специальность механизатора, работал на предприятиях в разных регионах Крыма, был активным участником событий Крымской весны, занимался волонтерской деятельностью, являлся депутатом Емельяновского сельского совета двух созывов.
Принимал участие в специальной военной операции в составе Симферопольской 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны.
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