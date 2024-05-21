https://crimea.ria.ru/20240521/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-ob-oskvernenii-simvola-voinskoy-slavy-1137479235.html

Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы

Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы

Расследование дела об осквернении символа воинской славы в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T23:39

2024-05-21T23:39

2024-05-21T23:40

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

севастополь

происшествия

крымский следком

осквернение памятников советским воинам

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Расследование дела об осквернении символа воинской славы в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, житель региона на площади Ушакова в Севастополе осквернил инсталляцию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.Следственными органами СК России по Республике Крым и г. Севастополю расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).По факту осквернения инсталляции ко Дню Победы в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщили ранее в СК.В апреле уголовное аналогичное уголовное дело было возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, севастополь, происшествия, крымский следком, осквернение памятников советским воинам