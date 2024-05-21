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Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы
Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы
Расследование дела об осквернении символа воинской славы в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T23:39
2024-05-21T23:40
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
севастополь
происшествия
крымский следком
осквернение памятников советским воинам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Расследование дела об осквернении символа воинской славы в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, житель региона на площади Ушакова в Севастополе осквернил инсталляцию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.Следственными органами СК России по Республике Крым и г. Севастополю расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).По факту осквернения инсталляции ко Дню Победы в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщили ранее в СК.В апреле уголовное аналогичное уголовное дело было возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
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4.7
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, севастополь, происшествия, крымский следком, осквернение памятников советским воинам
Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы

Бастрыкин контролирует дело об осквернении символа воинской славы в Севастополе

23:39 21.05.2024 (обновлено: 23:40 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Расследование дела об осквернении символа воинской славы в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, житель региона на площади Ушакова в Севастополе осквернил инсталляцию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Следственными органами СК России по Республике Крым и г. Севастополю расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В. Н. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", – сказано в сообщении.

По факту осквернения инсталляции ко Дню Победы в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщили ранее в СК.
В апреле уголовное аналогичное уголовное дело было возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
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Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиСевастопольПроисшествияКрымский СледкомОсквернение памятников советским воинам
 
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