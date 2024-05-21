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Военные в Севастополе проводят учения
Военные в Севастополе проводят учения - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Военные в Севастополе проводят учения
Учения в бухте Севастополя проводят военные. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T20:11
2024-05-21T20:11
2024-05-21T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Учения в бухте Севастополя проводят военные. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
Военные в Севастополе проводят учения
В Севастополе флот проводит учения – Развожаев