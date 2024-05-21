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Военные в Севастополе проводят учения - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Военные в Севастополе проводят учения
Военные в Севастополе проводят учения - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Военные в Севастополе проводят учения
Учения в бухте Севастополя проводят военные. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.05.2024
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учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Учения в бухте Севастополя проводят военные. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
Военные в Севастополе проводят учения

В Севастополе флот проводит учения – Развожаев

20:11 21.05.2024
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Учения в бухте Севастополя проводят военные. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

В городе все спокойно, добавил губернатор.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольНовостиНовости КрымаКрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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