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Военные в Севастополе проводят учения

Военные в Севастополе проводят учения - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Военные в Севастополе проводят учения

Учения в бухте Севастополя проводят военные. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T20:11

2024-05-21T20:11

2024-05-21T20:11

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крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Учения в бухте Севастополя проводят военные. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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