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Погода была летной: офис президента Ирана о дне крушения вертолета Раиси
Погода была летной: офис президента Ирана о дне крушения вертолета Раиси - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Погода была летной: офис президента Ирана о дне крушения вертолета Раиси
Погода в момент крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси была летной, а один из пассажиров оставался жив после авиакатастрофы. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T07:02
2024-05-22T07:02
2024-05-22T07:02
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
происшествия
в мире
иран
авиакатастрофа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Погода в момент крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси была летной, а один из пассажиров оставался жив после авиакатастрофы. Об этом рассказал глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который в тот день сопровождал первых лиц в другом вертолете, пишет РИА Новости.Он также отметил, что экипаж его вертолета заметил пропажу президентского борта через 30 секунд после того, как его пилот дал команду остальным набрать высоту и подняться над облаками. По его словам, экипаж сразу же отправился на поиски пропавшего вертолета и смог установить связь с находившимся на борту вместе с Раиси имамом города Тебриз Сайед Мохаммадом Али Аль-Хашемом. С ним поддерживали связь еще нескольких часов. В ходе разговора стало понятно, что вертолет разбился.Крушение вертолета президента Ирана РаисиВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности.К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил.Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.В стране объявлен пятидневный траур.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине, а также настоящим другом России.Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, происшествия, в мире, иран, авиакатастрофа, новости
Погода была летной: офис президента Ирана о дне крушения вертолета Раиси
Глава офиса президента Ирана Эсмаили рассказал подробности крушения вертолета Раиси
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Погода в момент крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси была летной, а один из пассажиров оставался жив после авиакатастрофы. Об этом рассказал глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который в тот день сопровождал первых лиц в другом вертолете, пишет РИА Новости.
"Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета", — рассказал Эсмаили.
Он также отметил, что экипаж его вертолета заметил пропажу президентского борта через 30 секунд после того, как его пилот дал команду остальным набрать высоту и подняться над облаками.
По его словам, экипаж сразу же отправился на поиски пропавшего вертолета и смог установить связь с находившимся на борту вместе с Раиси имамом города Тебриз Сайед Мохаммадом Али Аль-Хашемом. С ним поддерживали связь еще нескольких часов. В ходе разговора стало понятно, что вертолет разбился.
"Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один", — привел глава президентской администрации слова имама.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение
в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности.
К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.
Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить
. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил.
Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.
В стране объявлен пятидневный траур
.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования
верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине, а также настоящим другом России.
Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России.