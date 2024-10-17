https://crimea.ria.ru/20241017/skolko-semey-v-simferopole-poluchat-kompensatsiyu-za-pokupku-shkolnoy-formy-1141169876.html

Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формы

Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формы - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формы

547 многодетных семей Симферополя обратились с заявлениями на получение компенсации затрат на приобретение школьной формы. Об этом сообщила начальник... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T21:47

2024-10-17T21:47

2024-10-17T21:47

крым

симферополь

выплаты и компенсации

общество

многодетная семья

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 547 многодетных семей Симферополя обратились с заявлениями на получение компенсации затрат на приобретение школьной формы. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты администрации города Диана Фератова.Прием документов продлится до 1 ноября. Подать заявление можно в отделении МФЦ, через портал госуслуги или непосредственно в органе социальной защиты населения по месту жительства, уточнила Фератова.К заявлению одного из родителей нужно приложить документ, удостоверяющий личность заявителя, подтверждение статуса многодетной семьи, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, на которого оформляется компенсация, а также чеки, товарные накладные по факту покупки. Кроме того, необходимо приложить реквизиты счета, на который будет перечислена выплата.Срок рассмотрения заявления – 15 рабочих дней.Кроме того, для многодетных семей в Симферополе предусмотрена компенсация затрат на приобретение спортивной формы. Подать заявление можно в департамент труда и соцзащиты симферопольской администрации до 1 ноября."В текущем году уже принято 441 заявление от жителей города Симферополя для получения компенсации затрат на получение спортивной формы", - отметила Фератова.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили – МишустинНазван размер материнского капитала после индексацииВ Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения

https://crimea.ria.ru/20240919/troynoe-schaste-kak-stat-mnogodetnoy-semey-v-krymu-za-odin-den-1140468764.html

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крым, симферополь, выплаты и компенсации, общество, многодетная семья, дети, школьная форма, новости крыма