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Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формы - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формы
Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формы - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формы
547 многодетных семей Симферополя обратились с заявлениями на получение компенсации затрат на приобретение школьной формы. Об этом сообщила начальник... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T21:47
2024-10-17T21:47
крым
симферополь
выплаты и компенсации
общество
многодетная семья
дети
школьная форма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 547 многодетных семей Симферополя обратились с заявлениями на получение компенсации затрат на приобретение школьной формы. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты администрации города Диана Фератова.Прием документов продлится до 1 ноября. Подать заявление можно в отделении МФЦ, через портал госуслуги или непосредственно в органе социальной защиты населения по месту жительства, уточнила Фератова.К заявлению одного из родителей нужно приложить документ, удостоверяющий личность заявителя, подтверждение статуса многодетной семьи, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, на которого оформляется компенсация, а также чеки, товарные накладные по факту покупки. Кроме того, необходимо приложить реквизиты счета, на который будет перечислена выплата.Срок рассмотрения заявления – 15 рабочих дней.Кроме того, для многодетных семей в Симферополе предусмотрена компенсация затрат на приобретение спортивной формы. Подать заявление можно в департамент труда и соцзащиты симферопольской администрации до 1 ноября."В текущем году уже принято 441 заявление от жителей города Симферополя для получения компенсации затрат на получение спортивной формы", - отметила Фератова.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили – МишустинНазван размер материнского капитала после индексацииВ Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения
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крым, симферополь, выплаты и компенсации, общество, многодетная семья, дети, школьная форма, новости крыма
Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формы

В Симферополе 547 многодетных семей обратились за компенсацией на покупку школьной формы

21:47 17.10.2024
 
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Дети в школе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 547 многодетных семей Симферополя обратились с заявлениями на получение компенсации затрат на приобретение школьной формы. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты администрации города Диана Фератова.
"Размер компенсации составляет не более 30 процентов от прожиточного минимума, в текущем году это 4 453,8 рублей, если затраты понесены в меньшем размере, то непосредственно в размере понесенных затрат", - сказала Фератова.
Прием документов продлится до 1 ноября. Подать заявление можно в отделении МФЦ, через портал госуслуги или непосредственно в органе социальной защиты населения по месту жительства, уточнила Фератова.
К заявлению одного из родителей нужно приложить документ, удостоверяющий личность заявителя, подтверждение статуса многодетной семьи, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, на которого оформляется компенсация, а также чеки, товарные накладные по факту покупки. Кроме того, необходимо приложить реквизиты счета, на который будет перечислена выплата.
Срок рассмотрения заявления – 15 рабочих дней.
Кроме того, для многодетных семей в Симферополе предусмотрена компенсация затрат на приобретение спортивной формы. Подать заявление можно в департамент труда и соцзащиты симферопольской администрации до 1 ноября.
"В текущем году уже принято 441 заявление от жителей города Симферополя для получения компенсации затрат на получение спортивной формы", - отметила Фератова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.
Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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