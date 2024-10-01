https://crimea.ria.ru/20241001/v-sevastopole-mnogodetnye-semi-poluchat-novye-udostovereniya-1140784260.html

В Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения

В Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения - РИА Новости Крым, 01.10.2024

В Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения

В Севастополе многодетным семьям до конца текущего года выдадут подтверждающие статус удостоверения единого федерального образца. Об этом на заседании... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T18:59

2024-10-01T18:59

2024-10-01T18:59

севастополь

многодетная семья

общество

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семья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям до конца текущего года выдадут подтверждающие статус удостоверения единого федерального образца. Об этом на заседании правительства города сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и соцзащиты населения Дмитрий Шамрей.По его словам, на всю семью будет выдаваться одно удостоверение. Переоформление докуметов завершат до конца года."Всех будут приглашать на определенную дату, изымать предыдущие удостоверения и выдавать новые. Никакого ажиотажа не будет", – заверил Шамрей.По его словам, работа проводится согласно указа президента РФ о мерах социальной поддержки многодетных семей, а также в соответствии с распоряжением правительства России об утверждении единого образца удостоверений для данной категории граждан.В 2022 году в правительстве Севастополя сообщали, что число многодетных семей в городе достигло 4 857, что более чем вдвое больше показателя 2014 года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семейПутин предложил ввести новую выплату многодетным семьямВ России повысят маткапитал и социальные пенсии

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, многодетная семья, общество, электронные документы, новости крыма, семья