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В Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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В Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения
В Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения
В Севастополе многодетным семьям до конца текущего года выдадут подтверждающие статус удостоверения единого федерального образца. Об этом на заседании... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T18:59
2024-10-01T18:59
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям до конца текущего года выдадут подтверждающие статус удостоверения единого федерального образца. Об этом на заседании правительства города сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и соцзащиты населения Дмитрий Шамрей.По его словам, на всю семью будет выдаваться одно удостоверение. Переоформление докуметов завершат до конца года."Всех будут приглашать на определенную дату, изымать предыдущие удостоверения и выдавать новые. Никакого ажиотажа не будет", – заверил Шамрей.По его словам, работа проводится согласно указа президента РФ о мерах социальной поддержки многодетных семей, а также в соответствии с распоряжением правительства России об утверждении единого образца удостоверений для данной категории граждан.В 2022 году в правительстве Севастополя сообщали, что число многодетных семей в городе достигло 4 857, что более чем вдвое больше показателя 2014 года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семейПутин предложил ввести новую выплату многодетным семьямВ России повысят маткапитал и социальные пенсии
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РИА Новости Крым
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севастополь, многодетная семья, общество, электронные документы, новости крыма, семья
В Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения

В Севастополе многодетные семьи до конца года получат новые удостоверения единого образца

18:59 01.10.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСемья из Севастополя победила во Всероссийском конкурсе "Семья года"
Семья из Севастополя победила во Всероссийском конкурсе Семья года
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям до конца текущего года выдадут подтверждающие статус удостоверения единого федерального образца. Об этом на заседании правительства города сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и соцзащиты населения Дмитрий Шамрей.
"Проектом предусмотрена категория семей, на которые распространяется статус, алгоритм получения удостоверений и беззаявительный порядок переоформления. Осуществлена закупка 5 600 удостоверений", – сообщил Шамрей.
По его словам, на всю семью будет выдаваться одно удостоверение. Переоформление докуметов завершат до конца года.
"Всех будут приглашать на определенную дату, изымать предыдущие удостоверения и выдавать новые. Никакого ажиотажа не будет", – заверил Шамрей.
По его словам, работа проводится согласно указа президента РФ о мерах социальной поддержки многодетных семей, а также в соответствии с распоряжением правительства России об утверждении единого образца удостоверений для данной категории граждан.
В 2022 году в правительстве Севастополя сообщали, что число многодетных семей в городе достигло 4 857, что более чем вдвое больше показателя 2014 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольМногодетная семьяОбществоЭлектронные документыНовости Крымасемья
 
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