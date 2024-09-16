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С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей
С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей - РИА Новости Крым, 16.09.2024
С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей
В России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T18:33
2024-09-16T18:33
новости
многодетная семья
семья
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россия
электронные документы
госуслуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Пилотный проект по использованию цифровых удостоверений с QR-кодами для многодетных семей стартует 1 октября, сообщается на официальном сайте правительства Республики Крым.Цифровое удостоверение, содержащее уникальный QR-код, будет отражаться в разделе "Семья и дети" в личном кабинете членов семьи на портале Госуслуги, если у них подтверждена учетная запись. А для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале Госуслуги придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения, уточнили в правительстве.Цифровое удостоверение упростит процедуру подтверждения права на получение льгот. Электронные форматы документов более удобны: если бумажное удостоверение, как правило, получают родители, то цифровым смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно, добавили в правительстве РК.QR-код можно сохранить в телефоне и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему сможет оформить и бумажное удостоверение.Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержкиУказ Путина о многодетных семьях: что меняется для крымчанПутин дал многодетным семьям федеральный статус
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РИА Новости Крым
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новости, многодетная семья, семья, правительство россии, михаил мишустин, россия, электронные документы, госуслуги
С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей

В России с 1 октября начнется внедрение цифровых удостоверений для многодетных семей

18:33 16.09.2024
 
© РИА Новости . Николай Федоров / Перейти в фотобанкМногодетная семья. Архивное фото
Многодетная семья. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Николай Федоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"С 1 июля запущен реестр многодетных семей. В этом году он будет использоваться для оформления цифровых удостоверений, а с 2025 года планируется, что он будет применяться в полном объеме для предоставления мер социальной поддержки", - говорится в сообщении.
Пилотный проект по использованию цифровых удостоверений с QR-кодами для многодетных семей стартует 1 октября, сообщается на официальном сайте правительства Республики Крым.
"В течении трех месяцев — с октября по декабрь 2024 года — будет отработан порядок формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статус многодетной семьи при получении мер поддержки", - сказано в сообщении.
Цифровое удостоверение, содержащее уникальный QR-код, будет отражаться в разделе "Семья и дети" в личном кабинете членов семьи на портале Госуслуги, если у них подтверждена учетная запись. А для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале Госуслуги придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения, уточнили в правительстве.
Цифровое удостоверение упростит процедуру подтверждения права на получение льгот. Электронные форматы документов более удобны: если бумажное удостоверение, как правило, получают родители, то цифровым смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно, добавили в правительстве РК.
QR-код можно сохранить в телефоне и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему сможет оформить и бумажное удостоверение.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи.
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НовостиМногодетная семьясемьяПравительство РоссииМихаил МишустинРоссияЭлектронные документыГосуслуги
 
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