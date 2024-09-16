https://crimea.ria.ru/20240916/s-1-oktyabrya-v-rossii-vnedryat-tsifrovye-udostovereniya-dlya-mnogodetnykh-semey-1140386799.html

С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей

С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей - РИА Новости Крым, 16.09.2024

С 1 октября в России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей

В России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T18:33

2024-09-16T18:33

2024-09-16T18:33

новости

многодетная семья

семья

правительство россии

михаил мишустин

россия

электронные документы

госуслуги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/91/149157_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6d8d85132c897c0a19207f4f1ce81e39.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России внедрят цифровые удостоверения для многодетных семей, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Пилотный проект по использованию цифровых удостоверений с QR-кодами для многодетных семей стартует 1 октября, сообщается на официальном сайте правительства Республики Крым.Цифровое удостоверение, содержащее уникальный QR-код, будет отражаться в разделе "Семья и дети" в личном кабинете членов семьи на портале Госуслуги, если у них подтверждена учетная запись. А для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале Госуслуги придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения, уточнили в правительстве.Цифровое удостоверение упростит процедуру подтверждения права на получение льгот. Электронные форматы документов более удобны: если бумажное удостоверение, как правило, получают родители, то цифровым смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно, добавили в правительстве РК.QR-код можно сохранить в телефоне и демонстрировать при необходимости. При этом семья по-прежнему сможет оформить и бумажное удостоверение.Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержкиУказ Путина о многодетных семьях: что меняется для крымчанПутин дал многодетным семьям федеральный статус

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, многодетная семья, семья, правительство россии, михаил мишустин, россия, электронные документы, госуслуги