https://crimea.ria.ru/20240322/v-krymu-poyavitsya-elektronnyy-sertifikat-dlya-mer-sotspodderzhki-1135929109.html

В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержки

В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержки - РИА Новости Крым, 22.03.2024

В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержки

В Крыму появится электронный сертификат для оказания мер соцподдержки, который будет привязан к карте "Мир". Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T15:39

2024-03-22T15:39

2024-03-22T15:39

сергей аксенов

платежная карта "мир"

общество

экономика

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111502/78/1115027880_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_038282558fe2d6e994136bbce72bb6be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму появится электронный сертификат для оказания мер соцподдержки, который будет привязан к карте "Мир". Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов.Это стало возможным после подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии между Казначейством России, Советом министров РК и платежной системой "Мир". Произошло оно, по словам Сергея Аксенова, в рамках встречи с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным."Соглашение предусматривает внедрение технологий электронного сертификата с привязкой к действующей карте "Мир" для оказания мер социальной поддержки гражданам республики", - уточнил Аксенов.Глава республики пояснил, что речь идет о таких мерах соцподдержки как организация отдыха и оздоровления детей, обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин, новорожденных детей (молочная кухня), обеспечение техническими средствами реабилитации из регионального перечня, обеспечение школьной формой детей из многодетных семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Указ Путина о многодетных семьях: что меняется для крымчанУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в КрымуПутин: вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи будет проработан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, платежная карта "мир", общество, экономика, новости , новости крыма