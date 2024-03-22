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В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержки - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержки
В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержки - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержки
В Крыму появится электронный сертификат для оказания мер соцподдержки, который будет привязан к карте "Мир". Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T15:39
2024-03-22T15:39
сергей аксенов
платежная карта "мир"
общество
экономика
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму появится электронный сертификат для оказания мер соцподдержки, который будет привязан к карте "Мир". Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов.Это стало возможным после подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии между Казначейством России, Советом министров РК и платежной системой "Мир". Произошло оно, по словам Сергея Аксенова, в рамках встречи с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным."Соглашение предусматривает внедрение технологий электронного сертификата с привязкой к действующей карте "Мир" для оказания мер социальной поддержки гражданам республики", - уточнил Аксенов.Глава республики пояснил, что речь идет о таких мерах соцподдержки как организация отдыха и оздоровления детей, обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин, новорожденных детей (молочная кухня), обеспечение техническими средствами реабилитации из регионального перечня, обеспечение школьной формой детей из многодетных семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Указ Путина о многодетных семьях: что меняется для крымчанУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в КрымуПутин: вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи будет проработан
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сергей аксенов, платежная карта "мир", общество, экономика, новости , новости крыма
В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержки

Электронный сертификат для оказания мер соцподдержки в Крыму привяжут к карте "Мир"

15:39 22.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервые карты национальной платежной системы "Мир"
Первые карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В Крыму появится электронный сертификат для оказания мер соцподдержки, который будет привязан к карте "Мир". Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Сертификат позволит самостоятельно выбрать товар и услугу из числа назначенных, оплатив их средствами республиканского бюджета", - объяснил глава региона в своем Telegram-канале.
Это стало возможным после подписания трехстороннего соглашения о взаимодействии между Казначейством России, Советом министров РК и платежной системой "Мир". Произошло оно, по словам Сергея Аксенова, в рамках встречи с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.
"Соглашение предусматривает внедрение технологий электронного сертификата с привязкой к действующей карте "Мир" для оказания мер социальной поддержки гражданам республики", - уточнил Аксенов.
Глава республики пояснил, что речь идет о таких мерах соцподдержки как организация отдыха и оздоровления детей, обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин, новорожденных детей (молочная кухня), обеспечение техническими средствами реабилитации из регионального перечня, обеспечение школьной формой детей из многодетных семей.
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Сергей АксеновПлатежная карта "Мир"ОбществоЭкономикаНовостиНовости Крыма
 
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