https://crimea.ria.ru/20240312/putin-vopros-tsifrovogo-udostovereniya-mnogodetnoy-semi-budet-prorabotan-1135594539.html
Путин: вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи будет проработан
Путин: вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи будет проработан - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Путин: вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи будет проработан
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T19:28
2024-03-12T19:28
2024-03-12T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи.Глава государства во вторник провел встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Участник встречи Дмитрий Волков, который работает в Минцифры, рассказал президенту, что занимается созданием цифровых сервисов в сфере соцзащиты, в частности работает над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи."Какие-то трудности есть с созданием этого цифрового сервиса?" – спросил Путин."Да, в принципе, пока нет. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, сейчас такая стадия подготовки. Надеюсь, к концу года его запустим", – ответил Волков.Путин спросил, почему так долго, Волков ответил, что долго формируется нормативная база."То есть Минтруд виноват?" – уточнил Путин.Волков объяснил президенту, что это большая работа. "Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю", – заключил президент.Также глава государства подчеркнул, что национальные проекты "Семья" и "Молодежь России" должны развиваться параллельно и во взаимодействии друг с другом."Нужно совмещать основные параметры (национальных проектов – ред.) "Молодежь России" и "Семья". Надо сделать так, чтобы эти два проекта чувствовали друг друга и развивались бы параллельно, во взаимодействии друг с другом", – сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".Более 30 миллионов рублей дополнительно направят на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена.Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в пресс-центре РИА Новости Крым ранее сообщила, что с момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось.Многодетные семьи в России смогут пользоваться установленными для них льготами на всей территории страны, независимо от места их регистрации.
https://crimea.ria.ru/20240123/putin-dal-mnogodetnym-semyam-federalnyy-status---chto-menyaetsya-1134394355.html
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владимир путин (политик), новости, россия, общество, семья, дети, многодетная семья, соцзащита
Путин: вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи будет проработан
Путин пообещал проработать вопрос цифрового удостоверения многодетной семьи
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министерством труда и социальной защиты РФ работу по созданию цифрового удостоверения многодетной семьи.
Глава государства во вторник провел встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Участник встречи Дмитрий Волков, который работает в Минцифры, рассказал президенту, что занимается созданием цифровых сервисов в сфере соцзащиты, в частности работает над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи.
"Какие-то трудности есть с созданием этого цифрового сервиса?" – спросил Путин.
"Да, в принципе, пока нет. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, сейчас такая стадия подготовки. Надеюсь, к концу года его запустим", – ответил Волков.
Путин спросил, почему так долго, Волков ответил, что долго формируется нормативная база.
"То есть Минтруд виноват?" – уточнил Путин.
Волков объяснил президенту, что это большая работа. "Работа большая, но чем быстрее, тем лучше. С Минтрудом я тоже поговорю", – заключил президент.
Также глава государства подчеркнул, что национальные проекты "Семья" и "Молодежь России" должны развиваться параллельно и во взаимодействии друг с другом.
"Нужно совмещать основные параметры (национальных проектов – ред.) "Молодежь России" и "Семья". Надо сделать так, чтобы эти два проекта чувствовали друг друга и развивались бы параллельно, во взаимодействии друг с другом", – сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Более 30 миллионов рублей дополнительно направят
на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в пресс-центре РИА Новости Крым
ранее сообщила
, что с момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось.
Многодетные семьи
в России смогут пользоваться установленными для них льготами на всей территории страны, независимо от места их регистрации.