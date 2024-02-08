https://crimea.ria.ru/20240208/chislo-mnogodetnykh-semey-v-krymu-za-10-let-vyroslo-vdvoe-1134794023.html

Число многодетных семей в Крыму за 10 лет выросло вдвое

Число многодетных семей в Крыму за 10 лет выросло вдвое - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Число многодетных семей в Крыму за 10 лет выросло вдвое

С момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым –... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T14:45

2024-02-08T14:45

2024-02-08T15:10

год семьи в россии

елена романовская

семья

многодетная семья

крым

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/91/149157_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6d8d85132c897c0a19207f4f1ce81e39.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. С момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной Году семьи в РФ.Браки и рожденияПо ее словам, всего в Крыму зарегистрированы 500 тысяч семей, в которых проживает почти 1,66 млн человек. В это число входят и многодетные семьи. А еще - студенческие."Среди семей в Крыму у нас есть и студенческие семьи. На сегодня это 174 студенческие семьи, в которых уже воспитываются 81 ребенок. Они имеют возможность проживать в семейном общежитии Крымского Федерального Университета. Всего же за десять лет в Крыму заключено 142 000 браков, из них 14 664 - в 2023 году. За первый месяц текущего года также было заключено большое число браков", - привела статистику министр.Меры поддержкиПо ее словам, решения о рождении второго и третьего ребенка в большинстве случаев не зависит от мер поддержки - родители приходят к этому осознанно, вне зависимости от статуса и выплат, предоставляемых государством. При этом в Крыму действует целый ряд мер поддержки."В частности, многодетные семьи пользуются правом на льготный проезд, 50-процентной скидкой на все виды услуг ЖКХ. Есть социальный найм для семей, которые находятся за чертой бедности, меры поддержки для матерей-одиночек - их сейчас получают 36 тысяч крымчанок. А также - возможность реализовать жилищный сертификат, с помощью которого 2,5 тысяч семей за эти годы улучшили жилищные условия - почти полмиллиарда в год выделяем на это направление. Семейную ипотеку получили 2747 семей. Ну и большое подспорье - пособия в размере минимального прожиточного минимума", - перечислила Романовская.Кроме того, многодетные семьи в Крыму получают компенсации за школьную и спортивную форму - теперь эту меру в республике распространят и на интернет-покупки.2 февраля в Крыму официально открыли Год семьи в России. В ходе торжественной церемонии Герой СССР Владимир Титов и его супруга Александра, которые вместе уже более 50 лет, поднесли крымским новобрачным Валерии и Айдеру Типиковым символический хлеб из космоса: тот, которым кормят космонавтов на орбите.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России"Прокурорская семья: как жить по закону и справедливости Если семья родилась крылатой: династия парашютистов из Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

год семьи в россии, елена романовская, семья, многодетная семья, крым, новости крыма, общество