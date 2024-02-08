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Число многодетных семей в Крыму за 10 лет выросло вдвое
Число многодетных семей в Крыму за 10 лет выросло вдвое - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Число многодетных семей в Крыму за 10 лет выросло вдвое
С момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым –... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T14:45
2024-02-08T14:45
2024-02-08T15:10
год семьи в россии
елена романовская
семья
многодетная семья
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. С момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной Году семьи в РФ.Браки и рожденияПо ее словам, всего в Крыму зарегистрированы 500 тысяч семей, в которых проживает почти 1,66 млн человек. В это число входят и многодетные семьи. А еще - студенческие."Среди семей в Крыму у нас есть и студенческие семьи. На сегодня это 174 студенческие семьи, в которых уже воспитываются 81 ребенок. Они имеют возможность проживать в семейном общежитии Крымского Федерального Университета. Всего же за десять лет в Крыму заключено 142 000 браков, из них 14 664 - в 2023 году. За первый месяц текущего года также было заключено большое число браков", - привела статистику министр.Меры поддержкиПо ее словам, решения о рождении второго и третьего ребенка в большинстве случаев не зависит от мер поддержки - родители приходят к этому осознанно, вне зависимости от статуса и выплат, предоставляемых государством. При этом в Крыму действует целый ряд мер поддержки."В частности, многодетные семьи пользуются правом на льготный проезд, 50-процентной скидкой на все виды услуг ЖКХ. Есть социальный найм для семей, которые находятся за чертой бедности, меры поддержки для матерей-одиночек - их сейчас получают 36 тысяч крымчанок. А также - возможность реализовать жилищный сертификат, с помощью которого 2,5 тысяч семей за эти годы улучшили жилищные условия - почти полмиллиарда в год выделяем на это направление. Семейную ипотеку получили 2747 семей. Ну и большое подспорье - пособия в размере минимального прожиточного минимума", - перечислила Романовская.Кроме того, многодетные семьи в Крыму получают компенсации за школьную и спортивную форму - теперь эту меру в республике распространят и на интернет-покупки.2 февраля в Крыму официально открыли Год семьи в России. В ходе торжественной церемонии Герой СССР Владимир Титов и его супруга Александра, которые вместе уже более 50 лет, поднесли крымским новобрачным Валерии и Айдеру Типиковым символический хлеб из космоса: тот, которым кормят космонавтов на орбите.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России"Прокурорская семья: как жить по закону и справедливости Если семья родилась крылатой: династия парашютистов из Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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год семьи в россии, елена романовская, семья, многодетная семья, крым, новости крыма, общество
Число многодетных семей в Крыму за 10 лет выросло вдвое
За 10 лет в российском Крыму удвоилось число многодетных семей - Романовская
14:45 08.02.2024 (обновлено: 15:10 08.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым.
С момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в пресс-центре РИА Новости Крым
на пресс-конференции, посвященной Году семьи в РФ.
Браки и рождения
"Число многодетных семей растет и за 10 лет российского Крыма выросло в два раза. Только в прошлом году родилось 4348 детей", - рассказала Романовская.
По ее словам, всего в Крыму зарегистрированы 500 тысяч семей, в которых проживает почти 1,66 млн человек. В это число входят и многодетные семьи. А еще - студенческие.
"Среди семей в Крыму у нас есть и студенческие семьи. На сегодня это 174 студенческие семьи, в которых уже воспитываются 81 ребенок. Они имеют возможность проживать в семейном общежитии Крымского Федерального Университета. Всего же за десять лет в Крыму заключено 142 000 браков, из них 14 664 - в 2023 году. За первый месяц текущего года также было заключено большое число браков", - привела статистику министр.
Меры поддержки
По ее словам, решения о рождении второго и третьего ребенка в большинстве случаев не зависит от мер поддержки - родители приходят к этому осознанно, вне зависимости от статуса и выплат, предоставляемых государством. При этом в Крыму действует целый ряд мер поддержки.
"В частности, многодетные семьи пользуются правом на льготный проезд, 50-процентной скидкой на все виды услуг ЖКХ. Есть социальный найм для семей, которые находятся за чертой бедности, меры поддержки для матерей-одиночек - их сейчас получают 36 тысяч крымчанок. А также - возможность реализовать жилищный сертификат, с помощью которого 2,5 тысяч семей за эти годы улучшили жилищные условия - почти полмиллиарда в год выделяем на это направление. Семейную ипотеку получили 2747 семей. Ну и большое подспорье - пособия в размере минимального прожиточного минимума", - перечислила Романовская.
Кроме того, многодетные семьи в Крыму получают компенсации за школьную и спортивную форму - теперь эту меру в республике распространят и на интернет-покупки.
"Пока мы оплачиваем компенсацию. Но сейчас реализуем еще и электронный сертификат, которым мамы смогут рассчитаться за покупки в интернете. Также у нас была встреча с крупными торговыми сетями, где достигнута договоренность ввести льготы для многодетных семей по скидке на основные продукты питания. Базы данных многодетных семей мы имеем, сложностей не будет", - убеждена Романовская.
2 февраля в Крыму официально открыли Год семьи в России
. В ходе торжественной церемонии Герой СССР Владимир Титов и его супруга Александра, которые вместе уже более 50 лет, поднесли крымским новобрачным Валерии и Айдеру Типиковым символический хлеб из космоса: тот, которым кормят космонавтов на орбите.
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