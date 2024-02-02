https://crimea.ria.ru/20240202/semya-kosmonavtov-vstretila-molodozhenov-iz-kryma-kosmicheskim-khlebom-solyu-1134650170.html
Семья космонавтов встретила молодоженов из Крыма космическим хлебом-солью
Семья космонавтов встретила молодоженов из Крыма космическим хлебом-солью - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Семья космонавтов встретила молодоженов из Крыма космическим хлебом-солью
В Крыму официально открыли Год семьи. В ходе торжественной церемонии Герой СССР Владимир Титов и его супруга Александра, которые вместе уже более 50 лет,... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T16:08
2024-02-02T16:08
2024-02-02T16:15
год семьи в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму официально открыли Год семьи. В ходе торжественной церемонии Герой СССР Владимир Титов и его супруга Александра, которые вместе уже более 50 лет, поднесли крымским новобрачным Валерии и Айдеру Типиковым символический хлеб из космоса: тот, которым кормят космонавтов на орбите.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов и заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко наградили государственными наградами Республики и медалями "Родительская доблесть" многодетные семьи из разных городов полуострова. У всех них по 5-8 детей, у некоторых глав семейств уже подрастают внуки.Кроме того, были отмечены люди и семьи, которые активно выступают за сохранение семейных ценностей, популяризацию института семьи, спортивного и здорового образа жизни, воспитывают своих и чужих детей в патриотическом ключе.Сергей Аксенов особо отметил, что сейчас, в период проведения СВО, особо видна роль семьи в сохранении традиционных для народов России ценностей.Глава Крыма также особо поблагодарил семьи, где есть отцы и сыновья, принимающие участие в СВО: "Есть чувство гордости за наш народ, за нашу страну, что в этой ситуации мы сохраняем единство, которое нам позволит двигаться в будущее".В свою очередь Алла Пономаренко подчеркнула, что под особым пристальным вниманием руководства Крыма находятся семьи участников СВО, каждая из них – под патронатом руководителей крымских районов и городов.По свидетельству вице-премьера правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, которая обратилась к жителям полуострова в видеоролике, за последние 20 лет число многодетных семей в России выросло более чем в два раза, в них растут 7,4 млн детей. Это значительный результат, но впереди еще много работы.
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год семьи в россии, россия, новости, сергей аксенов, семья, общество, симферополь, татьяна голикова
Семья космонавтов встретила молодоженов из Крыма космическим хлебом-солью
Год семьи в Крыму: супруги Титовы поднесли молодым из Крыма космические хлеб-соль
16:08 02.02.2024 (обновлено: 16:15 02.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму официально открыли Год семьи. В ходе торжественной церемонии Герой СССР Владимир Титов и его супруга Александра, которые вместе уже более 50 лет, поднесли крымским новобрачным Валерии и Айдеру Типиковым символический хлеб из космоса: тот, которым кормят космонавтов на орбите.
"Мы прожили немножко больше вашего и хотели бы поделиться в двух словах: верьте друг другу, заботьтесь друг о друге, помогайте друг другу. Помощь будет заключаться не только в том, чтобы помыть посуду, а чтобы помочь человеку и в духовном, и в профессиональном плане. Мне очень хочется пожелать вам, чтобы ваша семья росла и была большая", – со сцены сказал Владимир Титов, обратившись к новобрачным.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов и заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко наградили государственными наградами Республики и медалями "Родительская доблесть" многодетные семьи из разных городов полуострова. У всех них по 5-8 детей, у некоторых глав семейств уже подрастают внуки.
Кроме того, были отмечены люди и семьи, которые активно выступают за сохранение семейных ценностей, популяризацию института семьи, спортивного и здорового образа жизни, воспитывают своих и чужих детей в патриотическом ключе.
Сергей Аксенов особо отметил, что сейчас, в период проведения СВО, особо видна роль семьи в сохранении традиционных для народов России ценностей.
"Не знаю ни одного народа в нашей стране, ни одной традиционной конфессии, которая поддерживает однополые браки, иначе этих народов бы просто не было бы. Поэтому в том Содоме и Гоморре, которые происходят в мире, ответ наш должен быть в сохранении традиционных семейных ценностей, культуры, обычаев народов, которые проживают на территории нашей страны", – сказал Аксенов.
Глава Крыма также особо поблагодарил семьи, где есть отцы и сыновья, принимающие участие в СВО: "Есть чувство гордости за наш народ, за нашу страну, что в этой ситуации мы сохраняем единство, которое нам позволит двигаться в будущее".
В свою очередь Алла Пономаренко подчеркнула, что под особым пристальным вниманием руководства Крыма находятся семьи участников СВО, каждая из них – под патронатом руководителей крымских районов и городов.
"Благодарю всех тех, кто изо дня в день работает над созданием своей семьи, условий для своих детей и над созданием условий для создания института семьи в целом в государстве", – обратилась Пономаренко к крымчанам.
По свидетельству вице-премьера правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, которая обратилась к жителям полуострова в видеоролике, за последние 20 лет число многодетных семей в России выросло более чем в два раза, в них растут 7,4 млн детей. Это значительный результат, но впереди еще много работы.
"В этом году предстоит подготовить важнейший стратегический документ, который определит семейную, демографическую политику России до конца 2030 года. В эту работу будут включены ученые, демографы, эксперты и, конечно же, родители", – назвала Голикова стратегические задачи государства в области семейной политики.