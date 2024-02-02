https://crimea.ria.ru/20240202/semya-kosmonavtov-vstretila-molodozhenov-iz-kryma-kosmicheskim-khlebom-solyu-1134650170.html

Семья космонавтов встретила молодоженов из Крыма космическим хлебом-солью

Семья космонавтов встретила молодоженов из Крыма космическим хлебом-солью - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Семья космонавтов встретила молодоженов из Крыма космическим хлебом-солью

В Крыму официально открыли Год семьи. В ходе торжественной церемонии Герой СССР Владимир Титов и его супруга Александра, которые вместе уже более 50 лет,... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T16:08

2024-02-02T16:08

2024-02-02T16:15

год семьи в россии

россия

новости

сергей аксенов

семья

общество

симферополь

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134650297_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_74f86a0cd9b49eb6caaf5138884295b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму официально открыли Год семьи. В ходе торжественной церемонии Герой СССР Владимир Титов и его супруга Александра, которые вместе уже более 50 лет, поднесли крымским новобрачным Валерии и Айдеру Типиковым символический хлеб из космоса: тот, которым кормят космонавтов на орбите.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов и заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко наградили государственными наградами Республики и медалями "Родительская доблесть" многодетные семьи из разных городов полуострова. У всех них по 5-8 детей, у некоторых глав семейств уже подрастают внуки.Кроме того, были отмечены люди и семьи, которые активно выступают за сохранение семейных ценностей, популяризацию института семьи, спортивного и здорового образа жизни, воспитывают своих и чужих детей в патриотическом ключе.Сергей Аксенов особо отметил, что сейчас, в период проведения СВО, особо видна роль семьи в сохранении традиционных для народов России ценностей.Глава Крыма также особо поблагодарил семьи, где есть отцы и сыновья, принимающие участие в СВО: "Есть чувство гордости за наш народ, за нашу страну, что в этой ситуации мы сохраняем единство, которое нам позволит двигаться в будущее".В свою очередь Алла Пономаренко подчеркнула, что под особым пристальным вниманием руководства Крыма находятся семьи участников СВО, каждая из них – под патронатом руководителей крымских районов и городов.По свидетельству вице-премьера правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, которая обратилась к жителям полуострова в видеоролике, за последние 20 лет число многодетных семей в России выросло более чем в два раза, в них растут 7,4 млн детей. Это значительный результат, но впереди еще много работы.

https://crimea.ria.ru/20240129/esli-semya-rodilas-krylatoy-dinastiya-parashyutistov-iz-kryma-1134530767.html

россия

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

год семьи в россии, россия, новости, сергей аксенов, семья, общество, симферополь, татьяна голикова