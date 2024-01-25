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В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России" - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России"
В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России" - РИА Новости Крым, 25.01.2024
В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России"
Супруги из Крыма Павел и Татьяна Кузнецовы, которым выпала честь зажечь огонь семейного очага "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T14:18
2024-01-25T14:40
международная выставка-форум "россия"
всероссийский семейный форум "родные – любимые"
год семьи в россии
крым
новости крыма
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Супруги из Крыма Павел и Татьяна Кузнецовы, которым выпала честь зажечь огонь семейного очага "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве, привезли лампаду главного семейного очага в Крым. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя."Сердце России" – инсталляция, перед которой разожгли "Семейный очаг". Для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставили в Москву лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Главное пламя "Сердца России" зажгли 23 января. После этого огонь перенесли в 12 лампад, которые отправили в административные центры федеральных округов и новые регионы.Супружеская пара Кузнецовых из города Саки недавно отметила "рубиновую свадьбу". Павел и Татьяна вместе уже 40 лет. Они представляют целую династию Лосевых-Кузнецовых-Шаранкевич-Шустовых, в которой много педагогов и медиков. Общий педагогический стаж представителей этой большой семьи превышает 200 лет.Крым передаст частичку "Сердца России" Севастополю и Краснодарскому краю. А 2 февраля на торжественном открытии Года семьи в Крыму частички огня передадут всем городам и районам республики. В Симферополе "Сердце России" будет храниться во Дворце бракосочетания.Как отметила вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, в регионе на сегодняшний день насчитывается около полумиллиона семей. Из них более 37 тысяч – многодетные, в которых воспитываются 108 тысяч детей. Только за прошлый год почти тысяча крымских семей стали многодетными. В республике действуют все меры поддержки, предусмотренные для этой категории семей, подчеркнула Романовская.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: многодетные семьи – это опора РоссииСемья должна быть в центре государственной политики России – ПутинКогда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу
https://crimea.ria.ru/20240124/ukaz-putina-o-mnogodetnykh-semyakh-kak-on-izmenit-lgoty-1134431779.html
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международная выставка-форум "россия", всероссийский семейный форум "родные – любимые", год семьи в россии, крым, новости крыма, симферополь, общество, семья
В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России"

Семья Кузнецовых привезла в Крым огонь семейного очага "Сердце России"

14:18 25.01.2024 (обновлено: 14:40 25.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Супруги из Крыма Павел и Татьяна Кузнецовы, которым выпала честь зажечь огонь семейного очага "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве, привезли лампаду главного семейного очага в Крым. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя.
"Сердце России" – инсталляция, перед которой разожгли "Семейный очаг". Для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставили в Москву лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Главное пламя "Сердца России" зажгли 23 января. После этого огонь перенесли в 12 лампад, которые отправили в административные центры федеральных округов и новые регионы.
"Для нас это огромная честь – представлять Крым в Москве. Форум "Родные – Любимые" – это не только замечательный праздник, но и настоящий живой организм. Было очень много интересного, настолько замечательные семьи в нашей России – мы просто восхищались! Сколько мужества, тепла, силы, единения нашей страны! Это очень значимо и важно, особенно сейчас", – сказала Татьяна Кузнецова.
© РИА Новости Крым

Лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря перенесли в 12 лампад, которые отправили в регионы России, в том числе и в Крым

Семья Кузнецовых привезла в Крым огонь семейного очага Сердце России
1 из 2

Лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря перенесли в 12 лампад, которые отправили в регионы России, в том числе и в Крым

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Крым передаст частичку "Сердца России" Севастополю и Краснодарскому краю.

Семья Кузнецовых привезла в Крым огонь семейного очага Сердце России
2 из 2

Крым передаст частичку "Сердца России" Севастополю и Краснодарскому краю.

© РИА Новости Крым
1 из 2

Лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря перенесли в 12 лампад, которые отправили в регионы России, в том числе и в Крым

© РИА Новости Крым
2 из 2

Крым передаст частичку "Сердца России" Севастополю и Краснодарскому краю.

© РИА Новости Крым
Супружеская пара Кузнецовых из города Саки недавно отметила "рубиновую свадьбу". Павел и Татьяна вместе уже 40 лет. Они представляют целую династию Лосевых-Кузнецовых-Шаранкевич-Шустовых, в которой много педагогов и медиков. Общий педагогический стаж представителей этой большой семьи превышает 200 лет.
Крым передаст частичку "Сердца России" Севастополю и Краснодарскому краю. А 2 февраля на торжественном открытии Года семьи в Крыму частички огня передадут всем городам и районам республики. В Симферополе "Сердце России" будет храниться во Дворце бракосочетания.
Как отметила вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, в регионе на сегодняшний день насчитывается около полумиллиона семей. Из них более 37 тысяч – многодетные, в которых воспитываются 108 тысяч детей. Только за прошлый год почти тысяча крымских семей стали многодетными. В республике действуют все меры поддержки, предусмотренные для этой категории семей, подчеркнула Романовская.
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