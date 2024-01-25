В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Супруги из Крыма Павел и Татьяна Кузнецовы, которым выпала честь зажечь огонь семейного очага "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве, привезли лампаду главного семейного очага в Крым. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя."Сердце России" – инсталляция, перед которой разожгли "Семейный очаг". Для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставили в Москву лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Главное пламя "Сердца России" зажгли 23 января. После этого огонь перенесли в 12 лампад, которые отправили в административные центры федеральных округов и новые регионы.Супружеская пара Кузнецовых из города Саки недавно отметила "рубиновую свадьбу". Павел и Татьяна вместе уже 40 лет. Они представляют целую династию Лосевых-Кузнецовых-Шаранкевич-Шустовых, в которой много педагогов и медиков. Общий педагогический стаж представителей этой большой семьи превышает 200 лет.Крым передаст частичку "Сердца России" Севастополю и Краснодарскому краю. А 2 февраля на торжественном открытии Года семьи в Крыму частички огня передадут всем городам и районам республики. В Симферополе "Сердце России" будет храниться во Дворце бракосочетания.Как отметила вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, в регионе на сегодняшний день насчитывается около полумиллиона семей. Из них более 37 тысяч – многодетные, в которых воспитываются 108 тысяч детей. Только за прошлый год почти тысяча крымских семей стали многодетными. В республике действуют все меры поддержки, предусмотренные для этой категории семей, подчеркнула Романовская.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: многодетные семьи – это опора РоссииСемья должна быть в центре государственной политики России – ПутинКогда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Супруги из Крыма Павел и Татьяна Кузнецовы, которым выпала честь зажечь огонь семейного очага "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве, привезли лампаду главного семейного очага в Крым. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя.
"Сердце России" – инсталляция, перед которой разожгли "Семейный очаг". Для этого многодетные супруги из Мурома Михаил и Екатерина Терентьевы доставили в Москву лампаду с огнем из муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Главное пламя "Сердца России" зажгли 23 января. После этого огонь перенесли в 12 лампад, которые отправили в административные центры федеральных округов и новые регионы.
"Для нас это огромная честь – представлять Крым в Москве. Форум "Родные – Любимые" – это не только замечательный праздник, но и настоящий живой организм. Было очень много интересного, настолько замечательные семьи в нашей России – мы просто восхищались! Сколько мужества, тепла, силы, единения нашей страны! Это очень значимо и важно, особенно сейчас", – сказала Татьяна Кузнецова.
Супружеская пара Кузнецовых из города Саки недавно отметила "рубиновую свадьбу". Павел и Татьяна вместе уже 40 лет. Они представляют целую династию Лосевых-Кузнецовых-Шаранкевич-Шустовых, в которой много педагогов и медиков. Общий педагогический стаж представителей этой большой семьи превышает 200 лет.
Крым передаст частичку "Сердца России" Севастополю и Краснодарскому краю. А 2 февраля на торжественном открытии Года семьи в Крыму частички огня передадут всем городам и районам республики. В Симферополе "Сердце России" будет храниться во Дворце бракосочетания.
Как отметила вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, в регионе на сегодняшний день насчитывается около полумиллиона семей. Из них более 37 тысяч – многодетные, в которых воспитываются 108 тысяч детей. Только за прошлый год почти тысяча крымских семей стали многодетными. В республике действуют все меры поддержки, предусмотренные для этой категории семей, подчеркнула Романовская.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601