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Когда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Когда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу
Когда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Когда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу
Беременная женщина должна быть социализированной, иметь возможность активно жить и работать до третьего триместра – уходить в декрет на более ранних сроках ей... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T07:46
2024-01-24T07:46
радио "спутник в крыму"
мнения
дети
декретный отпуск
здравоохранение в россии
илья глазков
симферополь
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Беременная женщина должна быть социализированной, иметь возможность активно жить и работать до третьего триместра – уходить в декрет на более ранних сроках ей ни к чему. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома №2 Илья Глазков.Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что в Госдуме прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности (первые 13 недель – ред.). Сейчас будущая мама может уйти в такой отпуск на 30-й неделе, а если ожидает двойню и более детей – на 28-й.По словам Глазкова, беременность – это норма, а не болезнь. И если здоровье женщины позволяет, то ей совершенно не нужно в корне менять свой образ жизни раньше того срока, который определила сама природа.Он отметил, что в случае необходимости будущая мать в первом триместре беременности всегда может получить необходимые консультации у врачей и психологов или взять больничный. А когда придет время – прибыть в учреждение, где есть абсолютно все, что необходимо для комфортных родов. Благо, в Крыму для этого делается очень много, сказал Глазков.Он отметил, что в украинские времена "об этом даже мечтать было невозможно", так как денег не хватало на питание и не было нужных и важных медикаментов.Как результат огромной и нужной работы государства – в симферопольском роддоме №2 в 2023 году родились 3 906 малышей. "Это больше, чем в перинатальном центре и в роддоме №1 на полторы тысячи", – с гордостью сообщил Глазков. По его словам, за 10 лет в России именно в 2023-м удалось подойти к такой цифре, близкой к прежнему историческому максимуму – чуть более 4 тысяч.Глазков также поделился интересной статистикой: мальчиков в 2023 году родилось на 58 больше, чем девочек. При этом более 90% родов были партнерскими.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в новогоднюю ночь родились семь малышей Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи
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мнения, дети, декретный отпуск, здравоохранение в россии, илья глазков, симферополь, здоровье
Когда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу

Беременная женщина должна нормально жить и работать до третьего триместра – врач Глазков

07:46 24.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЦентр по ведению беременности и родов
Центр по ведению беременности и родов - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Беременная женщина должна быть социализированной, иметь возможность активно жить и работать до третьего триместра – уходить в декрет на более ранних сроках ей ни к чему. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома №2 Илья Глазков.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что в Госдуме прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности (первые 13 недель – ред.). Сейчас будущая мама может уйти в такой отпуск на 30-й неделе, а если ожидает двойню и более детей – на 28-й.
По словам Глазкова, беременность – это норма, а не болезнь. И если здоровье женщины позволяет, то ей совершенно не нужно в корне менять свой образ жизни раньше того срока, который определила сама природа.

"Мы к беременности относимся как к норме – это физиологическое состояние женщины. Что такое декрет? Почему в 30 недель? Объем циркулирующей крови (в этот период – ред.) увеличивается на 30%. И тогда это физиологично – ограничить женщину от каких-то стрессовых ситуаций. А до 30-й недели она должна активно жить нормальной жизнью, быть социализированной, работать", – считает медик.

Он отметил, что в случае необходимости будущая мать в первом триместре беременности всегда может получить необходимые консультации у врачей и психологов или взять больничный. А когда придет время – прибыть в учреждение, где есть абсолютно все, что необходимо для комфортных родов. Благо, в Крыму для этого делается очень много, сказал Глазков.

"Мы смогли отремонтировать шесть этажей родильного дома, поставили все новые лифты, у нас есть кислородная подстанция, аппарат УЗИ в приемном покое, новейшее реанимационное оборудование в операционных палатах интенсивной терапии. У нас семь родзалов – и в каждом ванны (для первого периода родов – ред.), благодаря чему в 2-3 раза сократилось количество эпидуральных анестезий", – рассказал главврач.

Он отметил, что в украинские времена "об этом даже мечтать было невозможно", так как денег не хватало на питание и не было нужных и важных медикаментов.
Как результат огромной и нужной работы государства – в симферопольском роддоме №2 в 2023 году родились 3 906 малышей. "Это больше, чем в перинатальном центре и в роддоме №1 на полторы тысячи", – с гордостью сообщил Глазков. По его словам, за 10 лет в России именно в 2023-м удалось подойти к такой цифре, близкой к прежнему историческому максимуму – чуть более 4 тысяч.
Глазков также поделился интересной статистикой: мальчиков в 2023 году родилось на 58 больше, чем девочек. При этом более 90% родов были партнерскими.

"То есть практически все: с женщиной или супруг, или близкий родственник, приходят подруги, мамы. И, я думаю, что эта цифра реальна для всех родильных домов", – заключил главврач.

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