https://crimea.ria.ru/20240124/kogda-zhenschina-dolzhna-ukhodit-v-dekret--v-krymu-otsenili-initsiativu-1134412829.html

Когда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу

Когда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Когда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу

Беременная женщина должна быть социализированной, иметь возможность активно жить и работать до третьего триместра – уходить в декрет на более ранних сроках ей... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T07:46

2024-01-24T07:46

2024-01-24T07:46

радио "спутник в крыму"

мнения

дети

декретный отпуск

здравоохранение в россии

илья глазков

симферополь

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Беременная женщина должна быть социализированной, иметь возможность активно жить и работать до третьего триместра – уходить в декрет на более ранних сроках ей ни к чему. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома №2 Илья Глазков.Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что в Госдуме прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности (первые 13 недель – ред.). Сейчас будущая мама может уйти в такой отпуск на 30-й неделе, а если ожидает двойню и более детей – на 28-й.По словам Глазкова, беременность – это норма, а не болезнь. И если здоровье женщины позволяет, то ей совершенно не нужно в корне менять свой образ жизни раньше того срока, который определила сама природа.Он отметил, что в случае необходимости будущая мать в первом триместре беременности всегда может получить необходимые консультации у врачей и психологов или взять больничный. А когда придет время – прибыть в учреждение, где есть абсолютно все, что необходимо для комфортных родов. Благо, в Крыму для этого делается очень много, сказал Глазков.Он отметил, что в украинские времена "об этом даже мечтать было невозможно", так как денег не хватало на питание и не было нужных и важных медикаментов.Как результат огромной и нужной работы государства – в симферопольском роддоме №2 в 2023 году родились 3 906 малышей. "Это больше, чем в перинатальном центре и в роддоме №1 на полторы тысячи", – с гордостью сообщил Глазков. По его словам, за 10 лет в России именно в 2023-м удалось подойти к такой цифре, близкой к прежнему историческому максимуму – чуть более 4 тысяч.Глазков также поделился интересной статистикой: мальчиков в 2023 году родилось на 58 больше, чем девочек. При этом более 90% родов были партнерскими.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в новогоднюю ночь родились семь малышей Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дети, декретный отпуск, здравоохранение в россии, илья глазков, симферополь, здоровье