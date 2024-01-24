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Указ Путина о многодетных семьях: что меняется для крымчан

Указ Путина о многодетных семьях: что меняется для крымчан - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Указ Путина о многодетных семьях: что меняется для крымчан

Многодетные семьи в России смогут пользоваться установленными для них льготами на всей территории страны, независимо от места их регистрации. Расширение мер... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T16:23

2024-01-24T16:23

2024-01-24T16:34

радио "спутник в крыму"

многодетная семья

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льгота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Многодетные семьи в России смогут пользоваться установленными для них льготами на всей территории страны, независимо от места их регистрации. Расширение мер социальной поддержки согласно новому указу президента РФ в эфире радио "Спутник в Крыму" разъяснили завотделом адресной и социальной помощи министерства труда и социальной защиты РК Евгения Руева и директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Анастасия Омельченко.Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым закрепил бессрочный статус многодетных семей (трое и более детей) на федеральном уровне, определив для них меры поддержки.По словам Руевой, на сегодняшний день крымские многодетные семьи пользуются всеми указанными в новом законе мерами. Более того, в части предоставления социальной помощи этой категории граждан Крым даже впереди многих субъектов РФ, добавила она.Главным отличием и достижением благодаря новому указу является то, что теперь статус многодетной семьи – федеральный, и воспользоваться льготами можно будет на территории всей страны, независимо от регистрации, подчеркнула Анастасия Омельченко."Конечно, этот документ очень долгожданный. Потому что указ 1992 года наделял полномочиями каждый субъект РФ устанавливать свой статус и меры поддержки, и, конечно, возникали проблемы. Многие многодетные семьи, приезжая в Крым и имея регистрацию, допустим, в Астрахани, Краснодаре или Саратове, должны были здесь, как минимум, установить факт постоянного проживания", – прокомментировала она. В частности, благодаря изменению законодательства, дети из многодетных семей смогут бесплатно ездить на общественном транспорте и посещать культурные мероприятия, музеи и выставки по всей стране, отметила Руева."То есть может приехать многодетная семья в Крым из другого субъекта и посетить бесплатно какую-то достопримечательность. Точно так же и наши семьи, выехав за пределы республики, по этому удостоверению смогут это сделать. Сейчас это право предоставлено указом независимо от места жительства", – добавила она.Также существенным изменением в законодательстве, согласно новому указу, будет то, что на соцподдержку теперь смогут рассчитывать многодетные семьи, в которых старший ребенок в возрасте до 23 лет учится – не важно, на бюджете или платно.Чтобы все и везде заработало бесперебойно, нужно дождаться еще одного важного документа, который появится в ближайшее время, отметила Омельченко. Речь о постановлении правительства России, которым будет установлен единый образец удостоверения для многодетных семей в РФ и создан единый банк данных.Согласно данным Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, в Крыму сегодня проживают 32 720 многодетных семей, в которых воспитываются 107 914 детей в возрасте до 23 лет.Большинство семей – около 25 тысяч – пользуются льготами по оплате услуг ЖКХ. Также большинство в 2022 и 2023 годах воспользовались субсидией в размере 100 тысяч рублей на газификацию своего жилого помещения либо его части.Льгота на бесплатный проезд есть почти у 43 тысяч детей из многодетных семей Крыма. Также семьям предоставляется компенсация затрат на приобретение школьной и спортивной формы и бесплатно отпускаются лекарства по рецептам для детей до 6 лет.Все меры носят заявительный характер – за ними нужно обратиться в органы труда и соцзащиты или МФЦ. Некоторые можно оформить через портал госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: многодетные семьи – это опора РоссииСемья должна быть в центре государственной политики России – ПутинКогда женщина должна уходить в декрет – в Крыму оценили инициативу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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