https://crimea.ria.ru/20241001/vino-i-chereshnya-chem-krym-gotov-nakormit-belorussiyu-1140780167.html

Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию

Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию

Крым готов поставлять в Белоруссию вино, фрукты и ягоды, чай, а белорусы повезут на полуостров зерно и мясо. Об этом по итогам визита крымской делегации в... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T17:12

2024-10-01T17:12

2024-10-01T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Крым готов поставлять в Белоруссию вино, фрукты и ягоды, чай, а белорусы повезут на полуостров зерно и мясо. Об этом по итогам визита крымской делегации в Белоруссию в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель совета Региональной национально культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты Крыма Роман Чегринец.23 сентября 2024 года в Витебске стартовали Дни Республики Крым, участие в которых приняла крымская делегация. Центральными темами стали 80-летний юбилей освобождения Крыма и Беларуси от фашистских захватчиков и 10-летие воссоединения Крыма с Россией."Акцент сделан на торговле. Белоруссия предлагает ряд своих сельскохозяйственных культур - зерновые, мясо. В Крыму же они готовы закупать черешню, виноград, яблоки, крымские чаи, вина", - рассказал Чегринец.Взаимный товарооборот, по его словам, позволит удешевить продукцию для конечного потребителя: для этого логистика должна быть выстроена так, чтобы фуры с крымской продукцией сразу перегружались в Белоруссии и везли товары из дружественной республики обратно на полуостров. Кроме того, белорусские товары станут дешевле для крымчан, если их поставки будут налажены напрямую.По мнению эксперта, упростить решение всех этих задач сможет создание в Крыму мультифункционального торгового дома, где были бы представлены белорусские бренды - продукты питания и легкая промышленность. Такие центры успешно функционируют в крупных городах России, и сейчас обе стороны обсуждают вопрос создания такого центра на полуострове.Крым активно налаживает связи с Белоруссией, народы республик крепко связаны общей историей и духовными ценностями, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – АксеновИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуЛукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белоруссия, роман чегринец, торговля, экспорт, импорт, новости крыма