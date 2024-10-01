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Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию
Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию
Крым готов поставлять в Белоруссию вино, фрукты и ягоды, чай, а белорусы повезут на полуостров зерно и мясо. Об этом по итогам визита крымской делегации в... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T17:12
2024-10-01T17:14
радио "спутник в крыму"
крым
белоруссия
роман чегринец
торговля
экспорт
импорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Крым готов поставлять в Белоруссию вино, фрукты и ягоды, чай, а белорусы повезут на полуостров зерно и мясо. Об этом по итогам визита крымской делегации в Белоруссию в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель совета Региональной национально культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты Крыма Роман Чегринец.23 сентября 2024 года в Витебске стартовали Дни Республики Крым, участие в которых приняла крымская делегация. Центральными темами стали 80-летний юбилей освобождения Крыма и Беларуси от фашистских захватчиков и 10-летие воссоединения Крыма с Россией."Акцент сделан на торговле. Белоруссия предлагает ряд своих сельскохозяйственных культур - зерновые, мясо. В Крыму же они готовы закупать черешню, виноград, яблоки, крымские чаи, вина", - рассказал Чегринец.Взаимный товарооборот, по его словам, позволит удешевить продукцию для конечного потребителя: для этого логистика должна быть выстроена так, чтобы фуры с крымской продукцией сразу перегружались в Белоруссии и везли товары из дружественной республики обратно на полуостров. Кроме того, белорусские товары станут дешевле для крымчан, если их поставки будут налажены напрямую.По мнению эксперта, упростить решение всех этих задач сможет создание в Крыму мультифункционального торгового дома, где были бы представлены белорусские бренды - продукты питания и легкая промышленность. Такие центры успешно функционируют в крупных городах России, и сейчас обе стороны обсуждают вопрос создания такого центра на полуострове.Крым активно налаживает связи с Белоруссией, народы республик крепко связаны общей историей и духовными ценностями, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – АксеновИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуЛукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом
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крым, белоруссия, роман чегринец, торговля, экспорт, импорт, новости крыма
Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию

В Крыму хотят создать мультифункциональный торговый дом для товаров из Белоруссии

17:12 01.10.2024 (обновлено: 17:14 01.10.2024)
 
© РИА Новости КрымСбор черешни в Красногвардейском районе Крыма
Сбор черешни в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Крым готов поставлять в Белоруссию вино, фрукты и ягоды, чай, а белорусы повезут на полуостров зерно и мясо. Об этом по итогам визита крымской делегации в Белоруссию в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель совета Региональной национально культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты Крыма Роман Чегринец.
23 сентября 2024 года в Витебске стартовали Дни Республики Крым, участие в которых приняла крымская делегация. Центральными темами стали 80-летний юбилей освобождения Крыма и Беларуси от фашистских захватчиков и 10-летие воссоединения Крыма с Россией.
"Акцент сделан на торговле. Белоруссия предлагает ряд своих сельскохозяйственных культур - зерновые, мясо. В Крыму же они готовы закупать черешню, виноград, яблоки, крымские чаи, вина", - рассказал Чегринец.
Взаимный товарооборот, по его словам, позволит удешевить продукцию для конечного потребителя: для этого логистика должна быть выстроена так, чтобы фуры с крымской продукцией сразу перегружались в Белоруссии и везли товары из дружественной республики обратно на полуостров. Кроме того, белорусские товары станут дешевле для крымчан, если их поставки будут налажены напрямую.

"У нас сейчас представлена белорусская продукция в Крыму, но в основном через посредников с материка - из Краснодарского края и Ростовской области. При этом под этикеткой с надписью "Белорусская колбаса" может скрываться товар, произведенный в каком-то из регионов России. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы белорусский производитель зашел сюда напрямую. Над этим работаем", - сказал гость эфира.

По мнению эксперта, упростить решение всех этих задач сможет создание в Крыму мультифункционального торгового дома, где были бы представлены белорусские бренды - продукты питания и легкая промышленность. Такие центры успешно функционируют в крупных городах России, и сейчас обе стороны обсуждают вопрос создания такого центра на полуострове.
Крым активно налаживает связи с Белоруссией, народы республик крепко связаны общей историей и духовными ценностями, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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