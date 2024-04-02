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Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов
Крым активно налаживает связи с Белоруссией, народы республик крепко связаны общей историей и духовными ценностями. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Крым активно налаживает связи с Белоруссией, народы республик крепко связаны общей историей и духовными ценностями. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в День единения народов России и Беларуси.По словам Аксенова, существенный вклад в развитие региона, в укрепление мира и согласия на полуострове вносит белорусская община Крыма. Кроме того, она помогает участникам СВО и их семьям."Обмену опытом и реализации новых идей для дальнейшего сотрудничества способствует Форум регионов Беларуси и России. Укрепляются партнерские связи между предприятиями, продукция белорусских производителей пользуется большим спросом у крымчан", - добавил Сергей Аксенов.Российский лидер Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко заявил, что за последнее время, несмотря на непростые международные условия, странам удалось многое сделать для развития российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указомИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуИз Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы
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крым, россия, белоруссия, сергей аксенов, новости, сотрудничество
Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов

Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь на разных уровнях – власти

09:23 02.04.2024 (обновлено: 09:24 02.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Крым активно налаживает связи с Белоруссией, народы республик крепко связаны общей историей и духовными ценностями. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в День единения народов России и Беларуси.
"В Крыму ведется активная работа по налаживанию связей с Беларусью на разных уровнях. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом министров республики и Витебским областным исполнительным комитетом", - написал он в своем официальном Telegram-канале.
По словам Аксенова, существенный вклад в развитие региона, в укрепление мира и согласия на полуострове вносит белорусская община Крыма. Кроме того, она помогает участникам СВО и их семьям.
"Обмену опытом и реализации новых идей для дальнейшего сотрудничества способствует Форум регионов Беларуси и России. Укрепляются партнерские связи между предприятиями, продукция белорусских производителей пользуется большим спросом у крымчан", - добавил Сергей Аксенов.
Российский лидер Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко заявил, что за последнее время, несмотря на непростые международные условия, странам удалось многое сделать для развития российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства.
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