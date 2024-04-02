https://crimea.ria.ru/20240402/krym-aktivno-nalazhivaet-svyazi-s-respublikoy-belarus--aksenov-1136208557.html

Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов

Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Крым активно налаживает связи с Республикой Беларусь – Аксенов

Крым активно налаживает связи с Белоруссией, народы республик крепко связаны общей историей и духовными ценностями. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T09:23

2024-04-02T09:23

2024-04-02T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Крым активно налаживает связи с Белоруссией, народы республик крепко связаны общей историей и духовными ценностями. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в День единения народов России и Беларуси.По словам Аксенова, существенный вклад в развитие региона, в укрепление мира и согласия на полуострове вносит белорусская община Крыма. Кроме того, она помогает участникам СВО и их семьям."Обмену опытом и реализации новых идей для дальнейшего сотрудничества способствует Форум регионов Беларуси и России. Укрепляются партнерские связи между предприятиями, продукция белорусских производителей пользуется большим спросом у крымчан", - добавил Сергей Аксенов.Российский лидер Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко заявил, что за последнее время, несмотря на непростые международные условия, странам удалось многое сделать для развития российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указомИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуИз Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, белоруссия, сергей аксенов, новости, сотрудничество