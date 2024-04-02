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Связи России и Беларуси развиваются вопреки сложностям – Путин - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Связи России и Беларуси развиваются вопреки сложностям – Путин
Связи России и Беларуси развиваются вопреки сложностям – Путин - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Связи России и Беларуси развиваются вопреки сложностям – Путин
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов и отметил, что, несмотря на сложности, государствам... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T08:49
2024-04-02T08:49
россия
беларусь
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
владимир путин (политик)
политика
союзное государство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов и отметил, что, несмотря на сложности, государствам удалось достичь развития связей. Поздравительные слова приводятся на официальном сайте президента Белоруссии."За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства", - заявил Владимир Путин.Кроме того, президент РФ обратил внимание, что координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности дает хорошую отдачу.Владимир Путин напомнил, что в ходе январского заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства был утвержден новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов, который "отвечает коренным интересам россиян и белорусов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на евразийском пространстве".Президент Реcпублики Беларусь Александр Лукашенко со своей стороны отметил, что союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве.По мнению Александра Лукашенко, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления белорусско-российских кооперационных связей, направленных в конечном итоге на рост благосостояния граждан Беларуси и России.2 апреля 1996 года президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указомИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуИз Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы
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россия, беларусь, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), политика, союзное государство, новости
Связи России и Беларуси развиваются вопреки сложностям – Путин

России и Беларуси удалось достичь развития связей вопреки непростым международным условиям

08:49 02.04.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов и отметил, что, несмотря на сложности, государствам удалось достичь развития связей. Поздравительные слова приводятся на официальном сайте президента Белоруссии.
"За последнее время, несмотря на непростые международные условия, нам удалось многое сделать для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства", - заявил Владимир Путин.
Кроме того, президент РФ обратил внимание, что координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности дает хорошую отдачу.
"Успешное выполнение согласованных союзных программ обеспечило унификацию законодательства России и Беларуси на важнейших направлениях, создало основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также для формирования общего социально-экономического пространства", - добавил лидер России.
Владимир Путин напомнил, что в ходе январского заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства был утвержден новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов, который "отвечает коренным интересам россиян и белорусов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на евразийском пространстве".
Президент Реcпублики Беларусь Александр Лукашенко со своей стороны отметил, что союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве.
"Наработанный за четверть века опыт позволяет оперативно и эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись наши страны, консолидированно продвигать и отстаивать общие интересы на международной арене", - подчеркнул лидер Белоруссии.
По мнению Александра Лукашенко, насыщенная двусторонняя повестка открывает новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, углубления белорусско-российских кооперационных связей, направленных в конечном итоге на рост благосостояния граждан Беларуси и России.
2 апреля 1996 года президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
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РоссияБеларусьПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоВладимир Путин (политик)ПолитикаСоюзное государствоНовости
 
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